Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để vào vai một cô gái Việt Nam

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Lâm Tâm Như sẽ quay trở lại màn ảnh rộng khi hóa thân thành một cô gái Việt Nam.
- Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ
- Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái?
Kể từ khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa và sinh con gái, Lâm Tâm Như giảm tải công việc rất nhiều. Cô dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc cho con gái và gia đình nhỏ. Mới đây, nàng “Hạ Tử Vy” hé lộ rằng trong thời gian tới cô sẽ tham gia vào một bộ phim điện ảnh. Cũng vì tác phẩm mới, Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để phù hợp với nhân vật mà cô hóa thân.
Lần này, Lâm Tâm Như sẽ hóa thân vào một cô gái Việt Nam đến Đài Loan làm việc. Vì là lao động phi pháp nên cô không có đồ ăn, không có chỗ ở. Chính vì điều kiện sống khắc nghiệt nên nhân vật chính rất gầy. Dù bà xã của Hoắc Kiến Hoa đã rất gầy rồi nhưng để nhập vai một cách tốt nhất, Lâm Tâm Như vẫn muốn giảm cân thêm chút nữa.
Đã rất lâu rồi khán giả không được gặp Lâm Tâm Như trên màn ảnh rộng. Chính vì vậy, người hâm mộ rất mong chờ tác phẩm mới của nữ diễn viên họ Lâm.