Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 02/04/2019 11:50

Sau nghi án ly hôn, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lại tiếp tục bị cuốn vào vụ kiện cáo với một doanh nhân.

Mới đây, một doanh nhân đã nói xấu, bôi nhọ hình ảnh của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh trên trang cá nhân của mình. Đặc biệt người này còn mạnh miệng tuyên bố: “Nửa năm một lần, Huỳnh Hiểu Minh đều phải tiêm thuốc và hút mỡ mặt”.

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Sau nghi án ly hôn, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby lại bị cuốn vào những vụ kiện cáo

Ngoài ra, doanh nhân này còn lấy hình ngày xưa của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ghép lại với nhau và nói rằng: “Nếu vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby không phẫu thuật thẩm mỹ thì hình cưới sẽ như thế này”. Điều này đã khiến vợ chồng nghệ sĩ nổi giận thật sự.

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Nếu như không phẫu thuật thẩm mỹ, hình cưới của cặp đôi nổi tiếng sẽ như thế này
Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Dù bác sỹ khẳng định Angela Baby không động chạm dao kéo nhưng hình ảnh ngày xưa và hiện tại của cô nàng khác biệt quá nhiều

Thông qua luật sư, cặp đôi đã khởi kiện người đăng tin. Ngày 31/3 vừa rồi, tòa án Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo bản án, người đăng tin sẽ phải công khai đăng tin xin lỗi Huỳnh Hiểu Minh trong 7 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó người thua kiện sẽ phải bồi thưởng tổn thất về kinh tế và tinh thần cho vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh tổng cộng 85.000 tệ (khoảng 295 triệu đồng).

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Dù số tiền thắng kiện không nhiều nhưng sau vụ việc lần này, thông tin về vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby phẫu thuật thẩm mỹ sẽ ít xuất hiện hơn

Mặc dù số tiền này không là gì so với tài sản "khủng" của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby, nhưng qua hành động này của cặp đôi, chắc chắn sau này sẽ ít người dám đăng tin thất thiệt về họ hơn.

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