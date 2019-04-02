Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Sau nghi án ly hôn, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lại tiếp tục bị cuốn vào vụ kiện cáo với một doanh nhân.
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Mới đây, một doanh nhân đã nói xấu, bôi nhọ hình ảnh của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh trên trang cá nhân của mình. Đặc biệt người này còn mạnh miệng tuyên bố: “Nửa năm một lần, Huỳnh Hiểu Minh đều phải tiêm thuốc và hút mỡ mặt”.
Ngoài ra, doanh nhân này còn lấy hình ngày xưa của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby ghép lại với nhau và nói rằng: “Nếu vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby không phẫu thuật thẩm mỹ thì hình cưới sẽ như thế này”. Điều này đã khiến vợ chồng nghệ sĩ nổi giận thật sự.
Thông qua luật sư, cặp đôi đã khởi kiện người đăng tin. Ngày 31/3 vừa rồi, tòa án Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo bản án, người đăng tin sẽ phải công khai đăng tin xin lỗi Huỳnh Hiểu Minh trong 7 ngày liên tiếp. Bên cạnh đó người thua kiện sẽ phải bồi thưởng tổn thất về kinh tế và tinh thần cho vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh tổng cộng 85.000 tệ (khoảng 295 triệu đồng).
Mặc dù số tiền này không là gì so với tài sản "khủng" của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby, nhưng qua hành động này của cặp đôi, chắc chắn sau này sẽ ít người dám đăng tin thất thiệt về họ hơn.