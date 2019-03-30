Mặc kín mít nhưng Dương Mịch vẫn gây sốt cộng đồng mạng bởi eo thon, ngực khủng

Ngày 29/3, Dương Mịch xuất hiện tại Hàng Châu để tham gia một sự kiện mà cô chính là đại diện thương hiệu. Với chiếc đầm màu trắng, vợ cũ Lưu Khải Uy khoe trọn vòng một "khủng" và eo thon trước sự bảo vệ của rất nhiều nhân viên bảo an cùng trợ lý.

Dương Mịch xuất hiện tại sự kiện không đến 10 phút nên rất nhiều fan hâm mộ đuổi theo và tìm cách tiếp cận thần tượng. Tuy có mặt trong thời gian ngắn nhưng Dương Mịch vẫn là tâm điểm chú ý. Nhiều người cho rằng cô mắc bệnh ngôi sao khi yêu cầu nhiều người bảo vệ mình như vậy.

Dương Mịch gây sốt với vòng một khủng cùng vòng eo con kiến

Sau khi ly hôn, Dương Mịch dính vô số tin đồn hẹn hò với nhiều nam diễn viên nổi tiếng. Thậm chí có tin đồn rằng cô đang mang thai với Hoắc Kiến Hoa. Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng những tin đồn như thế này luôn đeo bám nữ diễn viên họ Dương.

Thông qua sự kiện lần này, Dương Mịch dập tắt phần nào tin đồn chen ngang vào cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

Xuất hiện trong sự kiện lần này với vòng eo nhỏ xíu, Dương Mịch đã phần nào dẹp được tin đồn cô đang mang thai và chen ngang vào hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như.