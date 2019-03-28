Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo

Sao quốc tế 28/03/2019 18:53

Trong một chia sẻ gần đây, Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ từng có ý định tự tử.

Nam tài tử họ Huỳnh cho biết, năm 2011 chỉ vì một câu quảng cáo tiếng Anh “not at all” mà anh bị nhiều người chế nhạo. Khi đó anh bị chê cười vì khả năng diễn xuất cũng như trình độ tiếng Anh yếu kém. Tất cả các diễn đàn đều bàn tán về chủ đề: “not at all xuất hiện rồi”. Vì chuyện này, Huỳnh Hiểu Minh đã bị trầm cảm.

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ khi thừa nhận từng có ý định muốn tự tử

Huỳnh Hiểu Minh cho biết: “Cảm giác như cả thể giới đang phỉ nhổ vào mình”. Suốt hai năm trời nam tài tử họ Huỳnh chỉ xuất hiện ở hai nơi là phòng tập hoặc ở nhà vì không muốn đối mặt với người khác. Đặc biệt Huỳnh Hiểu Minh còn thẳng thắn thừa nhận khi đọc một bài báo nói về một nghệ sỹ tự sát, anh vô cùng thấu hiểu bởi vì cũng từng có ý nghĩ đó.

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo - Ảnh 2
Chỉ vì câu thoại quảng cáo 'not at all' Huỳnh Hiểu Minh bị cộng đồng mạng chế nhạo
Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo - Ảnh 3
Anh rơi vào trạng thái trầm cảm và từng có ý định tự tử

Sau khi những lời chia sẻ này, rất nhiều “fan cứng” của anh tỏ ra khá bất ngờ với những gì xảy ra với thần tượng của mình. Ít ai nghĩ một diễn viên kỳ cựu và đạt được rất nhiều thành công như Huỳnh Hiểu Minh cũng rơi vào tình trạng này.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh

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