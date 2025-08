Lời khai bất ngờ của người đàn ông châm lửa đốt nhà 'vợ hờ'

Ngày 3/8, Công an xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra vào đêm 2/8 tại ấp Tân Quới.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 3/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm Phan Văn Còn (45 tuổi, ngụ ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông) về hành vi "hủy hoại tài sản", "đe dọa tính mạng, an toàn của người khác". Sau khi ném lửa đốt nhà vợ hờ, Còn ra công an đầu thú - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, khoảng 22h đêm 2/8, do mâu thuẫn tiền bạc với bà N.H.H. (52 tuổi, ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông, "vợ hờ" chưa đăng ký kết hôn với Còn), trong lúc say rượu, Còn lấy xăng châm lửa đốt và ném vào nhà bà H. đang ở. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 4 người. Mọi người kịp thời thoát ra bằng cửa sau và tri hô người dân đến hỗ trợ dập lửa, khống chế đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà cùng nhiều tài sản, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan điều tra, Còn khai bực tức vì vợ "hờ" lừa gạt chuyện tiền bạc nên phóng hỏa. Hiện Công an xã Thạnh Đông đã bàn giao đối tượng và vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "hủy hoại tài sản", "đe dọa tính mạng, an toàn của người khác", xử lý theo quy định của pháp luật.