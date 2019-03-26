‘Bản sao’ Phạm Băng Băng ủng hộ người phụ nữ 42 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba và Phạm Băng Băng là hai khuôn mẫu được nhiều người lựa chọn nhất để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung Quốc.
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Phẫu thuật thẩm mỹ để có dung nhan giống thần tượng đang là trào lưu được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng. Mới đây, một phụ nữ 42 tuổi đã mất 15 ngày "dao kéo" để có được dung nhan giống thần tượng Địch Lệ Nhiệt Ba.
Được sự ủng hộ nhiệt tình của một người đã từng phẫu thuật thẩm mỹ giống Phạm Băng Băng, người phụ nữ 42 tuổi này đã dành 15 ngày tiến hành phẫu thuật để có khuôn mặt và vóc dáng giống Địch Lệ Nhiệt Ba.
Giá cho ca phẫu thuật này không được tiết lộ nhưng phải nói rằng sau khi phẫu thuật, khuôn mặt và vóc dáng của cô nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng Trung Quốc. Mặc dù đã 42 tuổi nhưng sau khi tiến hành “lột xác”, người phụ nữ này trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.
“Bản sao” của Địch Lệ Nhiệt Ba thẳng thắn thừa nhận: “Phẫu thuật thẩm mỹ đúng là có thể thay đổi vận mệnh”. Sau khi những tấm hình trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của cô được công khai, nhiều người bình luận: “Hình sau phẫu thuật thẩm mỹ đã được chỉnh sửa khá nhiều, khuôn mặt của cô ấy cứng đơ”; “Cũng có phần giống Địch Lệ Nhiệt Ba đấy chứ”…
Hai cô gái này được xem là một trong những người phẫu thuật thành công nhất tại Trung Quốc.