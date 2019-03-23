Đòi lại danh dự bằng kiện cáo, Lý Tiểu Lộ tiếp tục là trò cười cho netizen xứ Trung

Sau scandal ngoại tình bị phanh phui, Lý Tiểu Lộ tiến hành khởi kiện một số cư dân mạng đăng tin đồn bôi nhọ danh dự của mình.

Hơn một năm trở lại đây, Lý Tiểu Lộ ít hoạt động nghệ thuật vì scandal ngoại tình với PGone kém 13 tuổi. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn là chủ đề để cộng đồng mạng chế giễu vì sự thiếu chung thủy của mình. Lý Tiểu Lộ luôn tìm cách 'tẩy trắng' trong suốt thời gian qua Suốt thời gian qua, có nhiều tin đồn Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ đã chính thức ly hôn nhưng vì nhiều điều kiện ràng buộc nên chưa tuyên bố chính thức. Giả Nãi Lượng từng ám chỉ cuộc sống độc thân trên trang cá nhân khiến nhiều người tin rằng cặp đôi không còn cơ hội hàn gắn.

Có một người chồng tốt nhưng Lý Tiểu Lộ không biết trân trọng... Tự tay mình phá hoại hạnh phúc thế nhưng Lý Tiểu Lộ lại đi kiện những người đăng tin đồn về mình trên mạng xã hội. Cụ thể, cuối năm 2018, cô đã khởi kiện một tài khoản mạng xã hội vì đã đăng tin bịa đặt. ... thế nhưng Lý Tiểu Lộ lại đi kiện một số cư dân mạng Trong vụ kiện này, Lý Tiểu Lộ thắng kiện. Bị cáo phải đăng tin xin lỗi nguyên cáo 7 ngày liên tiếp, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho Lý Tiểu Lộ 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng).

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, Lý Tiểu Lộ lại tiếp tục hứng "gạch đá" từ người hâm mộ. Nhiều bình luận mỉa mai nữ diễn viên họ Lý như: “Đạo đức của cô ta còn cần người khác phải nói nữa sao?”; “Bây giờ nói Lý Tiểu Lộ không biết xấu hổ là sẽ bị kiện sao?” hay “Ngoại tình là thật nhưng không ai được nói”… Dù cố gắng thay đổi bản thân nhưng mỗi lần xuất hiện, Lý Tiểu Lộ đều bị cộng đồng mạng mỉa mai Cho dù đã cố gắng thay đổi hình ảnh, thường xuyên làm việc thiện nhưng trong mắt người hâm mộ, Lý Tiểu Lộ không bao giờ nhận được sự tôn trọng như ngày xưa.

Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 Trong lần xuất hiện gần nhất cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ vòng hai to hơn bình thường, làm rộ tin đồn cô đang mang thai lần 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-lai-danh-du-bang-kien-cao-ly-tieu-lo-tiep-tuc-la-tro-cuoi-cho-netizen-xu-trung-319270.html