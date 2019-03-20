Bị bắt gặp nắm tay trai lạ vào khách sạn, 'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam vẫn một mực phủ nhận chuyện hẹn hò

Gần 40 tuổi nhưng vẫn độc thân, fan hâm mộ Tần Lam rất mong thần tượng của mình tìm được bến đỗ hạnh phúc.
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Tần Lam là nữ diễn viên xinh đẹp và có tài. Dù trước đây từng tham gia rất nhiều bộ phim nhưng phải đến “Diên Hi Công Lược” tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến. Vai diễn “Phú Sát hoàng hậu” được cho là “đo ni đóng giày” cho Tần Lam. Cũng chính từ bộ phim này biệt danh “Hoàng hậu” được fan hâm mộ gắn liền với tên tuổi Tần Lam.
Tần Lam từng có một thời gian dài làm bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh. Khi đó cặp đôi rất được lòng fan hâm mộ nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Giờ đây, Huỳnh Hiểu Minh đã tìm được hạnh phúc bên Angela Baby, còn “tình cũ” của nam diễn viên họ Huỳnh vẫn lẻ bóng.
Mới đây, một số hình ảnh Tần Lam nắm tay một chàng trai lạ vào khách sạn được công khai khiến cộng động mạng xứ Trung vô cùng bất ngờ. Nhiều người chúc mừng nữ diễn viên cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân.
Niềm vui của fan kéo dài chưa được bao lâu thì phía Tần Lam đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Người đại diện của nữ diễn viên cho biết chàng trai đó là nhân viên của thương hiệu mà Tần Lam làm đại diện, đồng thời cũng là một người bạn lâu năm của cô.
Câu trả lời này của phía Tần Lam lại một lần nữa khiến người hâm mộ hụt hẫng. Nhiều người đặt câu hỏi không biết bao giờ nữ diễn viên mới báo tin vui cho mọi người?