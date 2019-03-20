Bị bắt gặp nắm tay trai lạ vào khách sạn, 'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam vẫn một mực phủ nhận chuyện hẹn hò

Tần Lam là nữ diễn viên xinh đẹp và có tài. Dù trước đây từng tham gia rất nhiều bộ phim nhưng phải đến “Diên Hi Công Lược” tên tuổi của cô mới được nhiều người biết đến. Vai diễn “Phú Sát hoàng hậu” được cho là “đo ni đóng giày” cho Tần Lam. Cũng chính từ bộ phim này biệt danh “Hoàng hậu” được fan hâm mộ gắn liền với tên tuổi Tần Lam.

Mặc dù đã 38 tuổi nhưng Tần Lam vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp

Tần Lam từng có một thời gian dài làm bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh. Khi đó cặp đôi rất được lòng fan hâm mộ nhưng cuối cùng họ vẫn chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. Giờ đây, Huỳnh Hiểu Minh đã tìm được hạnh phúc bên Angela Baby, còn “tình cũ” của nam diễn viên họ Huỳnh vẫn lẻ bóng.