Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng

Phạm Thừa Thừa là cậu em trai kém 19 tuổi của Phạm Băng Băng. Chính vì khoảng cách tuổi tác khá lớn này mà gần 20 năm qua luôn có tin đồn cho rằng anh chính là con riêng của Phạm Băng Băng. Sau khi gia nhập làng giải trí, Phạm Thừa Thừa đã “rửa oan” cho chị gái bằng cách khởi kiện những người tung tin đồn không chính xác về mối quan hệ của hai người.

Dù mới gia nhập làng giải trí nhưng Phạm Thừa Thừa đã có được thành tích đáng ngưỡng mộ

Sau khi bị điều tra trốn thuế, Phạm Băng Băng đã “ở ẩn” suốt một thời gian dài nhưng cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu em trai mới bước chân vào nghề. Trên trang cá nhân của mình, hai chị em nhà họ Phạm luôn thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó dành cho nhau.