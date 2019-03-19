Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng

Sao quốc tế 19/03/2019 19:31

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, em trai của Phạm Băng Băng đã hé lộ chuyện tình thời niên thiếu của chị gái.

Phạm Thừa Thừa là cậu em trai kém 19 tuổi của Phạm Băng Băng. Chính vì khoảng cách tuổi tác khá lớn này mà gần 20 năm qua luôn có tin đồn cho rằng anh chính là con riêng của Phạm Băng Băng. Sau khi gia nhập làng giải trí, Phạm Thừa Thừa đã “rửa oan” cho chị gái bằng cách khởi kiện những người tung tin đồn không chính xác về mối quan hệ của hai người.

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng - Ảnh 1
Dù mới gia nhập làng giải trí nhưng Phạm Thừa Thừa đã có được thành tích đáng ngưỡng mộ

Sau khi bị điều tra trốn thuế, Phạm Băng Băng đã “ở ẩn” suốt một thời gian dài nhưng cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cậu em trai mới bước chân vào nghề. Trên trang cá nhân của mình, hai chị em nhà họ Phạm luôn thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó dành cho nhau.

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng - Ảnh 2
Hai chị em họ Phạm luôn quan tâm, ủng hộ nhau

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, Phạm Thừa Thừa gây bất ngờ cho khán giả khi hé lộ chuyện tình cảm của chị gái thời trẻ. Hồi còn thiếu nữ, Phạm Băng Băng cũng thích lãng mạn, có một anh chàng dường như có tình ý với nữ diễn viên họ Phạm nên đã chở cô về nhà bằng xe đạp.

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng - Ảnh 3
Thời niên thiếu, Phạm Băng Băng cũng từng trải qua mối tình lãng mạn...

Khi thấy con gái được một chàng thanh niên đưa về, bố của Phạm Băng Băng tức giận đến mức đã quăng cả dép lê để xông thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, khi đó Phạm Băng Băng và anh chàng kia chỉ là cảm mến lẫn nhau chưa phải tình yêu sâu sắc.

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng - Ảnh 4
... nhưng cô không nhận được sự ủng hộ từ bố
Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng - Ảnh 5
Phạm Băng Băng cùng người yêu hiện tại hạnh phúc bên gia đình mình

Mặc dù câu chuyện của Phạm Thừa Thừa khá hài hước nhưng có thể thấy rằng, bố Phạm Băng Băng vô cùng yêu thương con gái. Ông luôn tìm mọi cách để bảo vệ “người tình kiếp trước” của mình.

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