Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông

Vương Tư Thông là một nhân vật rất được chú ý trong giới giải trí Hoa ngữ. Mặc dù không phải là đạo diễn hay diễn viên nhưng với mối quan hệ của mình, thiếu gia họ Vương có thể nâng đỡ bất kỳ ngôi sao nào.

Vương Tư Thông là thiếu gia quyền lực trong giới showbiz Hoa ngữ

Từ trước đến nay, Vương Tư Thông nổi tiếng chuyện thay người yêu như thay áo, nhưng anh lại dành một tình cảm đặc biệt cho nữ diễn viên Dương Mịch. Trước đây, khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn hạnh phúc, thiếu gia họ Vương công khai nói rằng: “Nếu Dương Mịch ly hôn, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy”. Cũng từ câu nói này, nhiều người cho rằng, Dương Mịch chính là người tình trong mộng của anh.