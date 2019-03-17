Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông

Sao quốc tế 17/03/2019 06:49

Mới đây nhất, thiếu gia Vương Tư Thông công khai ‘thả thính’ Dương Mịch trên mạng xã hội.

Vương Tư Thông là một nhân vật rất được chú ý trong giới giải trí Hoa ngữ. Mặc dù không phải là đạo diễn hay diễn viên nhưng với mối quan hệ của mình, thiếu gia họ Vương có thể nâng đỡ bất kỳ ngôi sao nào.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh 1
Vương Tư Thông là thiếu gia quyền lực trong giới showbiz Hoa ngữ

Từ trước đến nay, Vương Tư Thông nổi tiếng chuyện thay người yêu như thay áo, nhưng anh lại dành một tình cảm đặc biệt cho nữ diễn viên Dương Mịch. Trước đây, khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn còn hạnh phúc, thiếu gia họ Vương công khai nói rằng: “Nếu Dương Mịch ly hôn, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy”. Cũng từ câu nói này, nhiều người cho rằng, Dương Mịch chính là người tình trong mộng của anh.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh 2
Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, Vương Tư Thông là người được fan hâm mộ Dương Mịch gọi tên

Có lẽ cũng vì lý do này, sau khi Dương Mịch ly hôn, fan hâm mộ đã gọi tên Vương Tư Thông nhiều lần. Đáp lại mong đợi của nhiều người, mới đây anh đã có động thái mới của mình.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh 3
Sau khi ly hôn, Dương Mịch trở thành quý cô độc thân được nhiều người theo đuổi

Ngày 15/3, Dương Mịch có đăng tải hình ảnh quảng cáo cho một thương hiệu mà cô đang làm đại diện. Vẻ đẹp của nữ diễn viên họ Dương nhận được nhiều lời khen từ fan hâm mộ. Sáng ngày 16/3, thiếu gia họ Vương bất ngờ bình luận: “Anh đã mua rồi”.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh 4
Vương Tư Thông công khai 'thả thính' Dương Mịch trong bình luận: 'Anh đã mua rồi' của mình
Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhận được sự quan tâm đặc biệt của thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, Dương Mịch chính là người tình trong mộng của thiếu gia họ Vương

Qua hành động “thả thính” này, nhiều ý kiến cho rằng thiếu gia họ Vương có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với Dương Mịch. Dù cả hai giao tiếp với nhau không nhiều nhưng những hành động của thiếu gia họ Vương luôn khiến mọi người cho rằng anh đang theo đuổi Dương Mịch.

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Từ khóa:   Dương Mịch hậu ly hôn Dương Mịch Vương Tư Thông

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