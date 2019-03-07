Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ

Cánh phóng viên Hong Kong theo rất sát lịch trình hoạt động của Lưu Khải Uy và bé Tiểu Gạo Nếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Mịch đâu.
- Tình bạn khác giới đáng ngưỡng mộ của các cặp đôi Hoa ngữ
- Lần đầu tiên về thăm con gái sau ly hôn, Dương Mịch giản dị đến bất ngờ
Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, mọi chuyện liên quan đến cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Mấy ngày gần đây, thông tin và hình ảnh của Dương Mịch xuất hiện tại sân bay Hong Kong khiến nhiều người đồn đoán cô về thăm con gái sau khoảng thời gian khá dài không gặp gỡ.
Phóng viên Hong Kong không bỏ qua cơ hội này để săn tin về cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy. Vậy nên mọi hoạt động của gia đình họ Lưu đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông xứ Cảng Thơm. Thế nhưng, sau khi có thông tin Dương Mịch đến Hong Kong thăm con, dường như hoạt động thường ngày của bé Tiểu Gạo Nếp không có gì thay đổi.
Cô con gái nhỏ của Dương Mịch vẫn đi học bình thường. Khi chuẩn bị tan học, bố Lưu Khải Uy và bà nội của bé có mặt như mọi ngày để đón Tiểu Gạo Nếp về nhà. Trong suốt khoảng thời gian đó, cánh phóng viên không hề nhìn thấy bóng dáng của nữ diễn viên họ Dương.
Sau khi phát hiện có phóng viên đeo bám, nam diễn viên nhanh chóng bế con gái lên xe. Khi bị hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón con, Lưu Khải Uy chỉ đáp lại: “Thật ngại quá, xin hãy đứng cách xa một chút rồi chụp”. Sau đó chồng cũ của Dương Mịch nhanh chóng lái xe đưa con gái và mẹ về nhà.