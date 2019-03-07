Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ

Sao quốc tế 07/03/2019 06:52

Cánh phóng viên Hong Kong theo rất sát lịch trình hoạt động của Lưu Khải Uy và bé Tiểu Gạo Nếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng Dương Mịch đâu.

Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, mọi chuyện liên quan đến cặp đôi Dương MịchLưu Khải Uy đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Mấy ngày gần đây, thông tin và hình ảnh của Dương Mịch xuất hiện tại sân bay Hong Kong khiến nhiều người đồn đoán cô về thăm con gái sau khoảng thời gian khá dài không gặp gỡ.

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 1
Gia đình họ Lưu bị phóng viên Hong Kong đeo bám sau khi có thông tin Dương Mịch về thăm con gái
Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 2
Mọi hoạt động của bé Tiểu Gạo Nếp vẫn diễn ra bình thường
Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 3
Bà nội và bố Lưu Khải Uy đến trường đón bé sau giờ học

Phóng viên Hong Kong không bỏ qua cơ hội này để săn tin về cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy. Vậy nên mọi hoạt động của gia đình họ Lưu đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông xứ Cảng Thơm. Thế nhưng, sau khi có thông tin Dương Mịch đến Hong Kong thăm con, dường như hoạt động thường ngày của bé Tiểu Gạo Nếp không có gì thay đổi.

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 4

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 5
Trong suốt khoảng thời gian này cánh phóng viên không thấy sự xuất hiện của Dương Mịch

Cô con gái nhỏ của Dương Mịch vẫn đi học bình thường. Khi chuẩn bị tan học, bố Lưu Khải Uy và bà nội của bé có mặt như mọi ngày để đón Tiểu Gạo Nếp về nhà. Trong suốt khoảng thời gian đó, cánh phóng viên không hề nhìn thấy bóng dáng của nữ diễn viên họ Dương.

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 6
Lưu Khải Uy nhanh chóng bế con gái lên xe...
Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 7
... anh yêu cầu phóng viên chụp hình thì phải đứng xa
Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ - Ảnh 8
Sau đó Lưu Khải Uy nhanh chóng đưa con gái về nhà

Sau khi phát hiện có phóng viên đeo bám, nam diễn viên nhanh chóng bế con gái lên xe. Khi bị hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón con, Lưu Khải Uy chỉ đáp lại: “Thật ngại quá, xin hãy đứng cách xa một chút rồi chụp”. Sau đó chồng cũ của Dương Mịch nhanh chóng lái xe đưa con gái và mẹ về nhà.

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