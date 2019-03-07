Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ

Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, mọi chuyện liên quan đến cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Mấy ngày gần đây, thông tin và hình ảnh của Dương Mịch xuất hiện tại sân bay Hong Kong khiến nhiều người đồn đoán cô về thăm con gái sau khoảng thời gian khá dài không gặp gỡ.

Gia đình họ Lưu bị phóng viên Hong Kong đeo bám sau khi có thông tin Dương Mịch về thăm con gái

Mọi hoạt động của bé Tiểu Gạo Nếp vẫn diễn ra bình thường

Bà nội và bố Lưu Khải Uy đến trường đón bé sau giờ học

Phóng viên Hong Kong không bỏ qua cơ hội này để săn tin về cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy. Vậy nên mọi hoạt động của gia đình họ Lưu đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông xứ Cảng Thơm. Thế nhưng, sau khi có thông tin Dương Mịch đến Hong Kong thăm con, dường như hoạt động thường ngày của bé Tiểu Gạo Nếp không có gì thay đổi.