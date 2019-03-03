Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc

Làng giải trí xứ Cảng Thơm từng có một giai đoạn phát triển huy hoàng. Đây cũng cái nôi đào tạo ra rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Các diễn viên Hong Kong thường trưởng thành từ các lò đào tạo của các đài TVB, ATV. Phần lớn đều được đào tạo bài bản và vô cùng nghiêm khắc. Nhưng có một nữ diễn viên bước vào làng giải trí một cách rất tình cờ. Đó chính là Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San bước chân vào làng giải trí Hong Kong mà không qua các lò đào tạo chuyên nghiệp

Nói đến biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Cảng Thơm, nhiều người nhắc ngay đến Trương Bá Chi, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân… Nhưng rất ít người biết, Văn Vịnh San mới chính là mỹ nhân mặt mộc được giới giải trí Hong Kong thừa nhận. Cô xuất thân trong một gia đình bình thường. Năm 14 tuổi, khi đang đi dạo trên phố, cô lọt vào mắt xanh của những nhà tìm kiếm ngôi sao. Từ đó cô bắt đầu trở thành người mẫu chụp hình cho rất nhiều tạp chí.