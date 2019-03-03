Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc

Sao quốc tế 03/03/2019 14:31

Đến nay, cô gái từng khiến Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy điên đảo vẫn rất xinh đẹp, sự nghiệp ngày càng phát triển.

Làng giải trí xứ Cảng Thơm từng có một giai đoạn phát triển huy hoàng. Đây cũng cái nôi đào tạo ra rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Các diễn viên Hong Kong thường trưởng thành từ các lò đào tạo của các đài TVB, ATV. Phần lớn đều được đào tạo bài bản và vô cùng nghiêm khắc. Nhưng có một nữ diễn viên bước vào làng giải trí một cách rất tình cờ. Đó chính là Văn Vịnh San.

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc - Ảnh 1
Văn Vịnh San bước chân vào làng giải trí Hong Kong mà không qua các lò đào tạo chuyên nghiệp

Nói đến biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí xứ Cảng Thơm, nhiều người nhắc ngay đến Trương Bá Chi, Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân… Nhưng rất ít người biết, Văn Vịnh San mới chính là mỹ nhân mặt mộc được giới giải trí Hong Kong thừa nhận. Cô xuất thân trong một gia đình bình thường. Năm 14 tuổi, khi đang đi dạo trên phố, cô lọt vào mắt xanh của những nhà tìm kiếm ngôi sao. Từ đó cô bắt đầu trở thành người mẫu chụp hình cho rất nhiều tạp chí.

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc - Ảnh 2
Văn Vịnh San chính là 'mỹ nhân mặt mộc' được giới giải trí Hong Kong thừa nhận

Theo một số người thạo tin, sau khi ly hôn Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Văn Vịnh San đã gặp gỡ lần đầu trong một sự kiện. Nam tài tử họ Tạ đã yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của em gái Tạ Đình Đình, Tạ Đình Phong và Văn Vịnh San đã từng hẹn hò một thời gian. Vì không muốn công khai mối quan hệ này, Văn Vịnh San trở thành người yêu trong bóng tối của Tạ Đình Phong. Nhưng một thời gian sau đó, cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc - Ảnh 3
Tạ Đình Phong và Văn Vịnh San từng có thời gian hẹn hò
Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc - Ảnh 4
Trần Quán Hy cũng từng vì cô mà tình nguyện cai thuốc lá

Ngoài Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy cũng đã từng xiêu lòng vì Văn Vịnh San. Có nguồn tin cho rằng, vì cô mà Trần Quán Hy đã âm thầm cai thuốc.

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc - Ảnh 5
Văn Vịnh San gây ấn tượng mạnh với vai diễn Vương Ngữ Yên trong 'Tân Thiên Long Bát Bộ'

Những năm trở lại đây, khi thị trường giải trí Hong Kong không còn phát triển như trước, Văn Vịnh San tìm đường phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Mới đây, cô gây ấn tượng mạnh với tạo hình Vương Ngữ Yên trong bộ phim “Tân Thiên Long Bát Bộ”. Dù đã 30 tuổi nhưng không thể phủ nhận nhan sắc khuynh thành của Văn Vịnh San.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Văn Vịnh San Trần Quán Hy

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