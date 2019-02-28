Giữa tâm bão ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và con trai gửi lời chúc siêu ngọt ngào tới Angela Baby

Suốt một thời gian dài, cặp đôi được quan tâm nhất Cbiz Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby không xuất hiện cùng nhau khiến mọi người hoài nghi hôn nhân của họ trục trặc. Đặc biệt, trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của mình, Angela Baby chỉ xuất hiện cùng con trai mà không thấy bóng dáng Huỳnh Hiểu Minh đâu. Đây chính là cơ sở cho những tin đồn cặp đôi đã ly hôn lan truyền trên mạng.

Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh dính tin đồn hôn nhân tan vỡ trong suốt nửa năm qua

Mặc dù cả hai đều khẳng định tin đồn ly hôn là giả nhưng trên thực tế sự quan tâm mà họ dành cho nhau không còn như trước đây nữa. Có nhiều nguồn tin cho rằng, vì Huỳnh Hiểu Minh bị điều tra trốn thuế và phải đóng một số tiền rất lớn nên Angela Baby đã lựa chọn ra đi để bảo đảm một phần tài sản của họ.