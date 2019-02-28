Giữa tâm bão ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và con trai gửi lời chúc siêu ngọt ngào tới Angela Baby

Đúng vào những giây phút đầu tiên của ngày 28/2, Huỳnh Hiểu Minh và con trai Tiểu Hải Miên đã gửi lời chúc sinh nhật vô cùng ấn tượng đến Angela Baby.
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Suốt một thời gian dài, cặp đôi được quan tâm nhất Cbiz Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby không xuất hiện cùng nhau khiến mọi người hoài nghi hôn nhân của họ trục trặc. Đặc biệt, trong những bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của mình, Angela Baby chỉ xuất hiện cùng con trai mà không thấy bóng dáng Huỳnh Hiểu Minh đâu. Đây chính là cơ sở cho những tin đồn cặp đôi đã ly hôn lan truyền trên mạng.
Mặc dù cả hai đều khẳng định tin đồn ly hôn là giả nhưng trên thực tế sự quan tâm mà họ dành cho nhau không còn như trước đây nữa. Có nhiều nguồn tin cho rằng, vì Huỳnh Hiểu Minh bị điều tra trốn thuế và phải đóng một số tiền rất lớn nên Angela Baby đã lựa chọn ra đi để bảo đảm một phần tài sản của họ.
Nhưng mới đây, vào đúng ngày sinh nhật của vợ, tài tử họ Huỳnh khiến fan hâm mộ bất ngờ khi cùng con trai gửi lời chúc mừng tới Angela Baby đang đi công tác tại Pháp. Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng hình hai cha con cùng hoàn thành bức tranh vẽ Angela Baby với lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật mẹ xinh đẹp”.
Hành động ngọt ngào này của “Huỳnh giáo chủ” nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trước những tin đồn hôn nhân đổ vỡ, hành động của Huỳnh Hiểu Minh được xem như một lời khẳng định ngầm về quan hệ tốt đẹp của họ.