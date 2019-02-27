Công ty quản lý của Song Joong Ki tiếp tục phản hồi về tin đồn cặp Song – Song ly hôn

Sóng gió bắt đầu nổi lên từ Trung Quốc khi có tin đồn cặp đôi đình đám xứ Hàn đã đường ai nấy đi. Sau đó không lâu, lại xuất hiện một tin đồn giật gân khác cũng xuất phát từ cộng đồng mạng xứ Trung rằng Song Hye Kyo ly hôn vì Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của vợ. Không chấp nhận sự phản bội này, Song Hye Kyo đã chủ động đề nghị chia tay.

Hôn nhân của cặp đôi Song - Song hiện là đề tài được truyền thông đặc biệt quan tâm

Từ đó, trong mỗi sự kiện mà Song Hye Kyo hay Song Joong Ki tham gia, cả hai đều trở thành trung tâm chú ý. Mặc dù phía đã lên tiếng phủ nhận nhưng những hành động gần đây của họ lại khiến fan hâm mộ lo lắng.