Công ty quản lý của Song Joong Ki tiếp tục phản hồi về tin đồn cặp Song – Song ly hôn

Mấy ngày gần đây, thông tin hôn nhân của cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki rạn nứt nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông các nước Châu Á.
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Sóng gió bắt đầu nổi lên từ Trung Quốc khi có tin đồn cặp đôi đình đám xứ Hàn đã đường ai nấy đi. Sau đó không lâu, lại xuất hiện một tin đồn giật gân khác cũng xuất phát từ cộng đồng mạng xứ Trung rằng Song Hye Kyo ly hôn vì Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của vợ. Không chấp nhận sự phản bội này, Song Hye Kyo đã chủ động đề nghị chia tay.
Từ đó, trong mỗi sự kiện mà Song Hye Kyo hay Song Joong Ki tham gia, cả hai đều trở thành trung tâm chú ý. Mặc dù phía đã lên tiếng phủ nhận nhưng những hành động gần đây của họ lại khiến fan hâm mộ lo lắng.
Vừa qua, Song Hye Kyo tham gia sự kiện tại Singapore nhưng lại không đeo nhẫn cưới. Trong khi đó, xuất hiện tại Brunei để quay ngoại cảnh cho một bộ phim mới, Song Joong Ki cũng không đeo nhẫn. Mặc dù cặp đôi luôn tỏ ra vui vẻ nhưng fan hâm mộ vẫn thấy lo lắng cho thần tượng.
Để trấn an dư luận, mới đây công ty quản lý của Song Joong Ki là Blossom đã trả lời phỏng vấn của truyền thông Đằng Tấn – Trung Quốc về tin đồn thất thiệt những ngày qua. Đại diện của công ty Blossom khẳng định, những tin đồn đó là vô cùng hoang đường. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ vẫn bán tín bán nghi.