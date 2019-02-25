Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu

Sao quốc tế 25/02/2019 19:09

Mặc dù ‘Ngụy Anh Lạc’ Ngô Cẩn Ngôn một mực phủ nhận tin đồn hẹn hò, netizen xứ Trung vẫn tung bằng chứng cho thấy cô và ‘Hòa Thân Vương’ Hồng Nghiêu đã qua lại từ lâu.

Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng sau vai diễn Ngụy Anh Lạc trong bộ phim truyền hình đình đám năm 2018 “Diên Hi Công Lược”. Sau vai diễn này, sự nghiệp của cô lên như nhiều gặp gió. Bên cạnh đó, đời tư của nàng “Ngụy Anh Lạc” cũng được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng sau thành công ngoài mong đợi của 'Diên Hi Công Lược'
Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 2
Nam diễn viên Hồng Nghiêu cũng được nhiều người biết đến sau vai diễn Hoằng Trú

Cũng giống Ngô Cẩn Ngôn, nhờ bộ phim này mà nam diễn viên Hồng Nghiêu được nhiều người biết đến. Mặc dù trong phim, Ngụy Anh Lạc và Hòa Thân Vương Hoằng Trú là kẻ thù không đội trời chung nhưng ngoài đời quan hệ của cặp đôi rất tốt.

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 3
Cả hai cùng xuất hiện trong buổi biểu diễn của 'Cao Quý Phi' Đàm Trác

Sau khi có tin đồn Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng đi du lịch đảo Bali, nghi án hẹn hò của cả hai rộ lên. Dù Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng phủ nhận nhưng cộng đồng mạng tìm được rất nhiều bằng chứng chứng minh cặp đôi đã có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi.

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 4
Trên tay Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đều mang chiếc nhẫn cùng kiểu dáng
Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 5
Trong chuyến đi Bali Ngô Cẩn Ngôn vẫn đeo chiếc nhẫn này
Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 6
Bên cạnh đó, cả hai cũng đeo bông tai giống nhau

Từ tháng 8 năm ngoái, Ngô Cẩn Ngôn luôn đeo trên tay chiếc nhẫn trong suốt. Điều đặc biệt là Hồng Nghiêu cũng có một chiếc nhẫn cùng loại nhưng là màu đen. Nhiều người cho rằng đây chính là nhẫn tình nhân của cặp đôi.

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 7
Chiếc áo mà cả hai mặc cũng được cho là áo cặp

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 8

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 9
Những hình ảnh thân mật của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu được cộng đồng mạng đăng tải
Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu - Ảnh 10
Dù Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng fan hâm mộ vẫn không tin

Bên cạnh đó, kiểu dáng của đôi bông tai hình ngôi sao mà Ngô Cẩn Ngôn đeo cũng giống y hệt của Hồng Nghiêu. Ngoài ra, cả hai còn bị fan hâm mộ phát hiện mặc đồ đôi và cùng đi lặn biển ở đảo Bali. Dù Ngô Cẩn Ngôn một mực phủ nhận nhưng rất nhiều người vẫn hoài nghi.

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Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Ngô Cẩn Ngôn - Hồng Nghiêu hẹn hò Diên Hi Công Lược

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