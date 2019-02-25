Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu

Mặc dù ‘Ngụy Anh Lạc’ Ngô Cẩn Ngôn một mực phủ nhận tin đồn hẹn hò, netizen xứ Trung vẫn tung bằng chứng cho thấy cô và ‘Hòa Thân Vương’ Hồng Nghiêu đã qua lại từ lâu.

Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng sau vai diễn Ngụy Anh Lạc trong bộ phim truyền hình đình đám năm 2018 “Diên Hi Công Lược”. Sau vai diễn này, sự nghiệp của cô lên như nhiều gặp gió. Bên cạnh đó, đời tư của nàng “Ngụy Anh Lạc” cũng được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng sau thành công ngoài mong đợi của 'Diên Hi Công Lược' Nam diễn viên Hồng Nghiêu cũng được nhiều người biết đến sau vai diễn Hoằng Trú Cũng giống Ngô Cẩn Ngôn, nhờ bộ phim này mà nam diễn viên Hồng Nghiêu được nhiều người biết đến. Mặc dù trong phim, Ngụy Anh Lạc và Hòa Thân Vương Hoằng Trú là kẻ thù không đội trời chung nhưng ngoài đời quan hệ của cặp đôi rất tốt.

Cả hai cùng xuất hiện trong buổi biểu diễn của 'Cao Quý Phi' Đàm Trác Sau khi có tin đồn Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng đi du lịch đảo Bali, nghi án hẹn hò của cả hai rộ lên. Dù Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng phủ nhận nhưng cộng đồng mạng tìm được rất nhiều bằng chứng chứng minh cặp đôi đã có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi. Trên tay Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đều mang chiếc nhẫn cùng kiểu dáng Trong chuyến đi Bali Ngô Cẩn Ngôn vẫn đeo chiếc nhẫn này Bên cạnh đó, cả hai cũng đeo bông tai giống nhau Từ tháng 8 năm ngoái, Ngô Cẩn Ngôn luôn đeo trên tay chiếc nhẫn trong suốt. Điều đặc biệt là Hồng Nghiêu cũng có một chiếc nhẫn cùng loại nhưng là màu đen. Nhiều người cho rằng đây chính là nhẫn tình nhân của cặp đôi.

Chiếc áo mà cả hai mặc cũng được cho là áo cặp Những hình ảnh thân mật của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu được cộng đồng mạng đăng tải Dù Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng fan hâm mộ vẫn không tin Bên cạnh đó, kiểu dáng của đôi bông tai hình ngôi sao mà Ngô Cẩn Ngôn đeo cũng giống y hệt của Hồng Nghiêu. Ngoài ra, cả hai còn bị fan hâm mộ phát hiện mặc đồ đôi và cùng đi lặn biển ở đảo Bali. Dù Ngô Cẩn Ngôn một mực phủ nhận nhưng rất nhiều người vẫn hoài nghi.

Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã cố gắng bảo vệ con trai nhưng cuối cùng truyền thông Hong Kong vẫn chụp được khuôn mặt của quý tử nhà họ Huỳnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-dong-mang-tung-bang-chung-cho-thay-cap-doi-dien-hi-cong-luoc-da-hen-ho-tu-lau-316419.html