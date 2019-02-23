Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé

Sao quốc tế 23/02/2019 05:12

Trong số rất nhiều nữ nghệ sỹ nổi tiếng Trung Quốc hiện nay, nhiều người có được nhan sắc mỹ miều là nhờ dao kéo, nhưng cũng có những ngôi sao xinh đẹp ngay từ khi mới sinh ra.

Môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của showbiz khiến những nghệ sỹ muốn nổi tiếng phải hội tụ đầy đủ tài năng và nhan sắc. Nhiều người không có nhan sắc nổi bật nên tìm cách phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cũng có nhiều diễn viên nổi tiếng xinh đẹp từ nhỏ như: Quan Hiểu Đồng, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Quan Hiểu Đồng

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 1
Quan Hiểu Đồng xinh đẹp từ nhỏ và được gọi bằng cái tên 'Quốc dân khuê nữ'

Quan Hiểu Đồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Có môi trường thuận lợi, cô tham gia diễn xuất ngay từ nhỏ. Kể từ đó mọi người đều gọi cô với biệt danh “Quốc dân khuê nữ”.

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 2
Khi trưởng thành, Quan Hiểu Đồng gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật

Quan Hiểu Đồng được đánh giá cao về nhan sắc cũng như tài năng. Khi công khai hẹn hò với nam ca sỹ nổi tiếng Lộc Hàm, cái tên Quan Hiểu Đồng càng được chú ý nhiều hơn. Mặc dù nổi tiếng nhưng nữ diễn viên vẫn rất khiêm tốn và tích cực học hỏi để hoàn thiện diễn xuất của bản thân. 

Dương Mịch

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 3
Từ nhỏ Dương Mịch đã sở hữu vẻ đẹp đáng yêu với đôi mắt biết nói

Khi tham gia một chương trình truyền hình hồi còn nhỏ, Dương Mịch đã gây ấn tượng mạnh với đôi mắt biết nói của mình. Ngay cả bố cô cũng thừa nhận, con gái mình thuở nhỏ còn xinh đẹp hơn cả bây giờ.

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 4
Hiện nay Dương Mịch là một trong những nghệ sỹ nổi tiếng nhất Cibz

Mặc dù hiện nay Dương Mịch thường đối diện với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ngay từ khi còn nhỏ cô đã sở hữu nhan sắc hơn người.

Lưu Diệc Phi

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé
Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 6
Đến nay Lưu Diệc Phi vẫn được mọi người gọi tên 'Thần tiên tỷ tỷ'

Được mệnh danh là “Thần tiên tỷ tỷ” của Cbiz, Lưu Diệc Phi luôn là đại diện cho vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết. Mặc dù từng khiêm tốn nói rằng trong gia đình cô là người xấu nhất nhà, nhưng đối với rất nhiều khán giả, vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến bao người phải ghen tỵ.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 7
Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có ngay từ bé
Điểm danh những sao nữ Hoa ngữ sở hữu nhan sắc hơn người từ tấm bé - Ảnh 8
Hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc

Cô gái đến từ Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu đường nét thanh tú ngay từ nhỏ. Tham gia showbiz, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ nhờ vẻ đẹp lai hiếm có. Hiện nay, với tài năng và nhan sắc của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo được dấu ấn riêng trong sự nghiệp và sở hữu lượng fan hùng hậu tại Trung Quốc.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi

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