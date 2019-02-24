Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi

Có lẽ trong số những em bé được sinh ra trong các gia đình ngôi sao nổi tiếng Cbiz thì bé Tiểu Hải Miên – con trai của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được truyền thông săn đón nhất. Từ khi sinh con, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn tìm cách giấu giếm hình ảnh con trai nhưng vẫn không thể thoát khỏi ống kính của các paparazzi Hong Kong.

Angela Baby đưa Tiểu Hải Miên đi cùng trong chuyến công tác Hong Kong

Các paparazzi đã chụp được cận mặt cậu bé

Khi những hình ảnh của Tiểu Hải Miên và Angela Baby tại sân bay Hong Kong được tung lên mạng, cộng đồng mạng đã tranh cãi dữ dội. Một số người dành nhiều lời khen cho cậu bé. Đặc biệt, nhiều người còn hài hước cho rằng Angela Baby “đẻ thuê” vì con trai giống Huỳnh Hiểu Minh như đúc.