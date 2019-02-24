Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi

Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã cố gắng bảo vệ con trai nhưng cuối cùng truyền thông Hong Kong vẫn chụp được khuôn mặt của quý tử nhà họ Huỳnh.
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Có lẽ trong số những em bé được sinh ra trong các gia đình ngôi sao nổi tiếng Cbiz thì bé Tiểu Hải Miên – con trai của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được truyền thông săn đón nhất. Từ khi sinh con, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn tìm cách giấu giếm hình ảnh con trai nhưng vẫn không thể thoát khỏi ống kính của các paparazzi Hong Kong.
Khi những hình ảnh của Tiểu Hải Miên và Angela Baby tại sân bay Hong Kong được tung lên mạng, cộng đồng mạng đã tranh cãi dữ dội. Một số người dành nhiều lời khen cho cậu bé. Đặc biệt, nhiều người còn hài hước cho rằng Angela Baby “đẻ thuê” vì con trai giống Huỳnh Hiểu Minh như đúc.
Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho Tiểu Hải Miên, có nhiều ý kiến cho rằng truyền thông Hong Kong đã không tôn trọng đời tư của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh. Mặc dù trước đây nam tài tử họ Huỳnh đã nhiều lần tỏ rõ thái độ cứng rắn để bảo vệ hình ảnh của con trai nhưng các paparazzi vẫn cố tình chụp hình công khai đăng tải trên các trang mạng xã hội.
Hiện nay, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều chưa lên tiếng trước vụ việc này. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán cho rằng với tính cách của Huỳnh Hiểu Minh, chắc chắn anh sẽ đưa ra biện pháp mạnh để bảo vệ con trai.