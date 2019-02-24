Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi

Sao quốc tế 24/02/2019 13:59

Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã cố gắng bảo vệ con trai nhưng cuối cùng truyền thông Hong Kong vẫn chụp được khuôn mặt của quý tử nhà họ Huỳnh.

Có lẽ trong số những em bé được sinh ra trong các gia đình ngôi sao nổi tiếng Cbiz thì bé Tiểu Hải Miên – con trai của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được truyền thông săn đón nhất. Từ khi sinh con, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn tìm cách giấu giếm hình ảnh con trai nhưng vẫn không thể thoát khỏi ống kính của các paparazzi Hong Kong.

Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 1
Angela Baby đưa Tiểu Hải Miên đi cùng trong chuyến công tác Hong Kong
Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 2
Các paparazzi đã chụp được cận mặt cậu bé 

Khi những hình ảnh của Tiểu Hải Miên và Angela Baby tại sân bay Hong Kong được tung lên mạng, cộng đồng mạng đã tranh cãi dữ dội. Một số người dành nhiều lời khen cho cậu bé. Đặc biệt, nhiều người còn hài hước cho rằng Angela Baby “đẻ thuê” vì con trai giống Huỳnh Hiểu Minh như đúc. 

Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 3
Cậu bé được cho là rất giống Huỳnh Hiểu Minh
Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 4
Một số hình ảnh từ khi mới vào nghề của Huỳnh Hiểu Minh cũng được đem ra so sánh

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho Tiểu Hải Miên, có nhiều ý kiến cho rằng truyền thông Hong Kong đã không tôn trọng đời tư của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh. Mặc dù trước đây nam tài tử họ Huỳnh đã nhiều lần tỏ rõ thái độ cứng rắn để bảo vệ hình ảnh của con trai nhưng các paparazzi vẫn cố tình chụp hình công khai đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 5

Quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby lộ diện, cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích paparazzi - Ảnh 6
Mặc dù cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby đã cố gắng bảo vệ hình ảnh của con trai nhưng vẫn bị truyền thông Hong Kong 'khui ra'

Hiện nay, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều chưa lên tiếng trước vụ việc này. Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán cho rằng với tính cách của Huỳnh Hiểu Minh, chắc chắn anh sẽ đưa ra biện pháp mạnh để bảo vệ con trai.

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Từ khóa:   Con trai Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby

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