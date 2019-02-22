Trái ngược với vợ, Hoắc Kiến Hoa âm thầm làm từ thiện 3 năm liên tiếp nhưng không muốn công khai

Lâm Tâm Như từng bị lên án vì tham gia tiệc từ thiện 4 năm nhưng không góp một xu. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa âm thầm làm từ thiện suốt 3 năm mà truyền thông không hề hay biết.

Trước đây, mọi hoạt động của Hoắc Kiến Hoa đều được studio Hoa Kiệt thông báo đến các fan hâm mộ. Nhưng cách đây một thời gian, theo yêu cầu của nam diễn viên, tài khoản mạng xã hội của studio Hoa Kiệt đã bị đóng. Fan hâm mộ muốn biết thông tin lịch trình của anh đều phải tự tìm hiểu.

Hoắc Kiến Hoa muốn dùng 'tác phẩm' để khẳng định bản thân với người hâm mộ nên đã đóng tài khoản mạng xã hội của studio

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ Hoắc Kiến Hoa từng quyên góp từ thiện 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng) nhưng không muốn công khai. Sự khiêm tốn này của chàng “Bạch Tử Họa” nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hoắc Kiến Hoa đã âm thầm làm từ thiện trong suốt 3 năm nhưng truyền thông không hề biết

Được biết, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin này là fan của Hoắc Kiến Hoa. Ngày 10/1 vừa qua, nam diễn viên dùng tên Hoa Kiệt quyên góp 1 triệu tệ cho một quỹ từ thiện. Đặc biệt, ông xã của Lâm Tâm Như đã quyên góp cho quỹ này 10 lần trong 3 năm liên tiếp, mỗi lần quyên góp ít nhất cũng 600.000 tệ (2,1 tỷ đồng).

Trong khi Hoắc Kiến Hoa âm thầm làm từ thiện thì Lâm Tâm Như lại bị cộng đồng mạng 'ném đá' vì không quyên góp một xu

Cách đây không lâu, Lâm Tâm Như bị cộng đồng mạng “ném đá” vì 4 năm liên tiếp tham dự tiệc từ thiện của Harper’s Bazaar nhưng không quyên góp một xu. Sự việc này ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng của nàng "Hạ Tử Vy".

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