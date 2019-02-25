Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới

Sao quốc tế 25/02/2019 11:02

Mặc dù phía Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều lên tiếng phủ nhân tin đồn hôn nhân rạn nứt nhưng cặp đôi bị phát hiện không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện chỗ đông người.

Hôn nhân của Song Joong KiSong Hye Kyo gặp trục trặc tiếp tục là chủ đề được báo giới quan tâm. Cách đây ít ngày, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin cặp đôi nổi tiếng này đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là vì Song Joong Ki ngoại tình với một nhà tạo mẫu tóc, chính Song Hye Kyo là người chủ động đề nghị chia tay.

Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 1
Song Joong Ki và Song Hye Kyo nên duyên từ bộ phim 'Hậu Duệ Mặt Trời'
Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 2
Cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Châu Á khi tổ chức hôn lễ thế kỷ 

Giữa tâm bão tin đồn ly hôn, khi xuất hiện tại sân bay và tham gia sự kiện tại Singapore, Song Hye Kyo không đeo nhẫn cưới khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho hạnh phúc của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời”. Thế nhưng, Song Hye Kyo được cho là rất thoải mái, không có dấu hiệu gì cho thấy cô bị ảnh hưởng bởi những tin đồn kia.

Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 3
Kết hôn chưa được bao lâu, Song Hye Kyo đã không còn đeo nhẫn cưới khiến nhiều người nghi ngờ hôn nhân của cặp đôi rạn nứt

Mặc dù vậy, tin đồn cặp đôi ly hôn vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi. Công ty quản lý của cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định cặp đôi vẫn đang rất hạnh phúc.

Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 4
Mặc dù công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hôn nhân tan vỡ nhưng người hâm mộ vẫn không yên tâm
Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 5
Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 6
Song Joong Ki xuất hiện tại sân bay với vẻ tươi rói

Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 7

Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 8
Nhưng nam tài tử họ Song không đeo nhẫn cưới
Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới - Ảnh 9
Người hâm mộ vô cùng lo lắng cho hạnh phúc của cặp đôi thần tượng

Mới đây nhất, khi xuất hiện tại sân bay chuẩn bị đi Brunei để quay ngoại cảnh cho bộ phim mới, người hâm mộ và truyền thông lại phát hiện nam tài tử họ Song không còn đeo nhẫn cưới. Hành động này của Song Joong Ki khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng cho hôn nhân của họ.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki Song Hye Kyo

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