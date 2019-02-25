Sau Song Hye Kyo, đến lượt Song Joong Ki bị phát hiện không đeo nhẫn cưới

Hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo gặp trục trặc tiếp tục là chủ đề được báo giới quan tâm. Cách đây ít ngày, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin cặp đôi nổi tiếng này đã đường ai nấy đi. Nguyên nhân là vì Song Joong Ki ngoại tình với một nhà tạo mẫu tóc, chính Song Hye Kyo là người chủ động đề nghị chia tay.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo nên duyên từ bộ phim 'Hậu Duệ Mặt Trời'

Cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Châu Á khi tổ chức hôn lễ thế kỷ

Giữa tâm bão tin đồn ly hôn, khi xuất hiện tại sân bay và tham gia sự kiện tại Singapore, Song Hye Kyo không đeo nhẫn cưới khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho hạnh phúc của cặp đôi “Hậu Duệ Mặt Trời”. Thế nhưng, Song Hye Kyo được cho là rất thoải mái, không có dấu hiệu gì cho thấy cô bị ảnh hưởng bởi những tin đồn kia.