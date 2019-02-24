Đổng Khiết không thể tái hôn với doanh nhân giàu có vì con trai

Đổng Khiết và Phan Việt Minh kết thúc hôn nhân trong ồn ào. Đến bây giờ cả hai vẫn chưa tìm được người phù hợp để tái hôn.

Khi đang có gia đình hạnh phúc và sự nghiệp phát triển, Đổng Khiết bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn Vương Đại Trị. Cũng từ đây, cuộc chiến tranh giữa Đổng Khiết và Phan Việt Minh diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Sau khi một thời gian ồn ào, cặp đôi quyết định ly hôn, Đổng Khiết được quyền nuôi con. Nhưng có lẽ đến tận bây giờ nhiều người hâm mộ vẫn thấy tiếc cho cặp trai tài gái sắc này. Đổng Khiết và Phan Việt Minh từng là cặp đôi đẹp của Cbiz Mặc dù ly hôn đã lâu nhưng đến bây giờ cả hai vẫn ở vậy. Sự nghiệp của họ đều xuống dốc sau ồn ào ly hôn. Tài năng diễn xuất của Đổng Khiết và Phan Việt Minh được đánh giá rất cao nhưng không có đạo diễn nào dám mạo hiểm mời họ nhận vai chính.

Sau nhiều năm ẩn mình, Phan Việt Minh đã dần dần quay trở lại với nghiệp diễn. Trong một lần phỏng vấn, phóng viên đề cập đến vợ cũ Đổng Khiết, Phan Việt Minh đã từ chối trả lời. Có lẽ đối với anh, tổn thương từ cuộc hôn nhân ấy vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay. Những năm gần đây, Đổng Khiết tham gia nhiều bộ phim cũng như chương trình truyền hình thực tế Còn với Đổng Khiết, sau khi ly hôn một thời gian dài cô không được mời đóng phim. Tuy nhiên, vài năm gần đây Đồng Khiết đã hoạt động nghệ thuật trở lại. Mới đây, hình ảnh Đổng Khiết hẹn họ với một doanh nhân giàu có được ghi lại. Mặc dù hình ảnh rất mờ nhưng người ta vẫn nhận ra người đàn ông đó không phải người tình năm xưa Vương Đại Trị. Hai người vui vẻ nói cười và cùng trở về nhà làm dấy lên nghi vấn Đổng Khiết và người tình đang sống chung. Dù sau đó “Phú Sát Hoàng Hậu” đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nhưng nhiều người vẫn cho rằng cô đã có tình mới.

Với tài năng diễn xuất của mình, Đổng Khiết gây ấn tượng mạnh với vai Phú Sát Hoàng Hậu trong 'Hậu Cung Như Ý Truyện' Một nguồn tin thân cận của Đổng Khiết cho hay, người đàn ông bí mật đó là một doanh nhân giàu có. Đổng Khiết và anh ta đã có một thời gian hẹn hò. Tình cảm của hai người dành cho nhau rất tốt, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn. Nhưng vì con trai của Đổng Khiết một mực phản đối không cho mẹ tái hôn nên “ngọc nữ” một thời của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ phải hủy bỏ kế hoạch kết hôn. Có nguồn tin cho rằng người đẹp Đổng Khiết đã có kế hoạch tái hôn nhưng con trai không đồng ý Không biết tính chính xác của nguồn tin này đến đâu, nhưng fan hâm mộ Đổng Khiết vẫn luôn mong cô tìm được hạnh phúc của riêng mình sau những đổ vỡ trong quá khứ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-khiet-khong-the-tai-hon-voi-doanh-nhan-giau-co-vi-con-trai-316120.html