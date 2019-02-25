Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng

Sao quốc tế 25/02/2019 14:25

Cuộc chiến ngầm trong giới giải trí Hoa ngữ giữa Đường Yên và Dương Mịch vẫn âm thầm diễn ra. Có lẽ trong thời gian tới cặp đôi từng là bạn thân này sẽ quyết chiến vì 2 nhân vật mới.

Trong giới showbiz Hoa ngữ, tình bạn đẹp giữa Dương Mịch và Đường Yên vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi cùng hợp tác trong bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, Đường Yên và Dương Mịch trở thành bạn thân. Trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Đường Yên xuất hiện với vai trò phù dâu.

Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 1
Dương Mịch và Đường Yên từng là chị em tốt trong giới Cbiz
Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 2
Cô làm phù dâu trong đám cưới Dương Mịch

Nhưng càng về sau, tình bạn của họ ngày càng nhạt dần. Khi Đường Yên thành công với vai Triệu Mặc Sênh trong “Bên Nhau Trọn Đời” bản truyền hình thì Dương Mịch diễn lại vai của bạn thân trong bản điện ảnh của bộ phim cùng tên. Tuy nhiên vai diễn của Dương Mịch không được đánh giá cao, bản điện ảnh của bộ phim này cũng không thể so sánh với bản truyền hình do Chung Hán Lương và Đường Yên đóng.

Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 3
Đường Yên ghi dấu ấn với vai Triệu Mặc Sênh trong bộ phim truyền hình ăn khách 'Bên Nhau Trọn Đời'

Cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng, khi quảng bá cho bộ phim này, ê-kíp Dương Mịch đã dùng “thủ đoạn” bôi xấu hình ảnh của Đường Yên. Cũng chính vì lý do đó mà tình chị em giữa hai diễn viên không còn.

Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 4
Dương Mịch cũng vào vai Triệu Mặc Sênh bản điện ảnh nhưng bị chê thảm hại

Năm vừa qua, khi Đường Yên tổ chức đám cưới, nhiều người "hóng" động thái của Dương Mịch. Thế nhưng ngoài lời chúc mừng đăng tải trên trang cá nhân, cô không tới dự hôn lễ của cô bạn từng thân. Từ đây, nhiều nguồn tin cho rằng, tình chị em giữa hai người đã không còn. Trên thực tế giữa họ xảy ra rất nhiều cuộc chiến ngầm để bảo vệ tài nguyên giải trí cũng như hình ảnh bản thân trước truyền thông.

Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 5
Trần Ngọc Kỳ là diễn viên dưới trướng được Đường Yên đặc biệt nâng đỡ. Trong 'Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký', Trần Ngọc Kỳ vào vai Triệu Mẫn
Dương Mịch - Đường Yên chuẩn bị khai chiến vì nghệ sĩ dưới trướng - Ảnh 6
Chúc Tự Đan cũng là 'gà cưng' của Dương Mịch. Cô vào vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuẩn bị được phát sóng

Sắp tới đây, cuộc chiến giữa Đường Yên và Dương Mịch được cho là sẽ vô cùng căng thẳng khi bộ phim “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” do hai người đẹp dưới trướng là Trần Ngọc Kỳ và Chúc Tự Đan tham gia được phát sóng. Để giúp “gà cưng” quảng bá cho bộ phim này, chắc chắn Đường Yên và Dương Mịch sẽ có những màn đụng độ nảy lửa.

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Từ khóa:   scandal sao hoa ngữ Đường Yên - Dương Mịch

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