Cnet điên đảo vì thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng

Sao quốc tế 26/02/2019 11:27

Ngày hôm nay, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh bé trai đầu lòng.

Cụm từ “Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai” hay “Triệu Lệ Dĩnh sinh rồi, con trai” xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc từ rạng sáng ngày 26/2 và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chính vì vậy nhiều người nghi ngờ nàng “Minh Lan” đã sinh con cho Phùng Thiệu Phong.

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Cnet điên đảo vì thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng - Ảnh 2
Hàng loạt thông tin về Triệu Lệ Dĩnh sinh con trai xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc...

Tuy nhiên, ngay sau đó phóng viên đã liên lạc với phía Triệu Lệ Dĩnh và nhận được câu trả lời: “Tin đồn là giả”. Hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và đang dưỡng thai. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn được một phen chao đảo vì thông tin này.

Cnet điên đảo vì thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng - Ảnh 3
... tuy nhiên phía Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn đó

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong từng hợp tác trong một số bộ phim. Cả hai từng dính nghi án "phim giả tình thật" nhưng luôn giữ im lặng. Vào ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh 16/10/2018, cặp đôi bất ngờ tung hình đăng ký kết hôn kèm dòng trạng thái: “Thông báo chính thức”.

Cnet điên đảo vì thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng - Ảnh 4
Sau khi đăng ký kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh tạm gác mọi công việc để chuẩn bị sinh con

Sau khi rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai, ngày 1/1/2019 Phùng Thiệu Phong thừa nhận tin vui trên trang cá nhân của mình. Em bé nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong sẽ là một trong những em bé được giới giải trí Hoa ngữ mong đợi nhất năm 2019. 

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Từ khóa:   triệu lệ dĩnh sinh con Phùng Thiệu Phong

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