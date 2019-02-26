Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch

Sao quốc tế 26/02/2019 19:41

Không biết vô tình hay cố ý, Vương Âu lại gây tranh cãi khi công khai động chạm đến vợ cũ của Lưu Khải Uy - Dương Mịch.

Mặc dù đã ly hôn nhưng những vấn đề liên quan đến bộ ba Dương Mịch – Lưu Khải Uy – Vương Âu luôn là đề tài được truyền thông khai thác triệt để. Từ khi vụ việc “thảo luận kịch bản” giữa đêm khuya của Lưu Khải Uy và Vương Âu diễn ra, cô bị fan hâm mộ của Dương Mịch chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng hôn nhân của Dương Mịch – Lưu Khải Uy rạn nứt phần lớn là do Vương Âu chen chân vào.

Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch - Ảnh 1
Hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ...
Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch - Ảnh 2
... nhiều người cho rằng do Vương Âu cố tình chen chân vào

Tưởng rằng sau vụ ly hôn đình đám, mâu thuẫn giữa “kẻ thứ ba” và vợ cũ của Lưu Khải Uy sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên mới đây, Vương Âu lại nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng khi bị cho là cố ý động chạm đến Dương Mịch.

Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch - Ảnh 3
Vương Âu yêu cầu tài khoản 'Dương Mịch quỵt tiền' đổi tên

Theo đó, tài khoản của một cư dân mạng dùng avatar là hình của Vương Âu nhưng lấy tên là “Dương Mịch quỵt tiền” có đặt câu hỏi với Vương Âu. Chưa trả lời người hâm mộ, cô yêu cầu người này đổi tên tài khoản.

Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch - Ảnh 4
Fan hâm mộ Dương Mịch chỉ trích hành động này của Vương Âu
Hậu ly hôn, ‘con giáp thứ 13’ công khai công kích Dương Mịch - Ảnh 5
Dương Mịch giữ im lặng trước động thái này của Vương Âu

Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô đang cố ý nhắc lại chuyện Dương Mịch quỵt tiền từ thiện năm vừa rồi. Ngay lập tức, fan của Dương Mịch đồng loạt chỉ trích Vương Âu. Họ cho rằng cô muốn dựa hơi thần tượng của mình để lên top Weibo. Hiện tại, cả hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng, nhưng cuộc chiến giữa fan thì vẫn còn nóng bỏng.

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Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy hậu ly hôn Dương Mịch Vương Âu

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