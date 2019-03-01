Lý Tiểu Lộ, Dương Mịch dẫn đầu danh sách nữ diễn viên bị ghét nhất Cbiz

Mới đây, một trang mạng Trung Quốc đã công bố danh sách top 20 nữ nghệ sĩ bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ do khán giả bình chọn. Đứng đầu danh sách này là Lý Tiểu Lộ , tiếp đến là Dương Mịch , Đổng Khiết, Angela Baby…

Sau scandal "làm tóc", sự nghiệp và hạnh phúc hôn nhân của Lý Tiểu Lộ tiêu tan. Mặc dù đang cố gắng "tẩy trắng" hình ảnh để quay trở lại showbiz nhưng mọi việc thật sự khó khăn với nữ diễn viên này.

Dương Mịch

Nổi tiếng xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp, nhưng sau khi tuyên bố ly hôn, có thông tin cho rằng nàng "Bạch Thiển" quá tham công tiếc việc mà không quan tâm đến con gái. Dương Mịch đứng thứ 2 trong danh sách những nữ nghệ sĩ Hoa ngữ bị ghét nhất.

Đổng Khiết

Chuyện Đổng Khiết ngoại tình với Vương Đại Trị đã xảy ra khá lâu, nhưng dường như khán giả vẫn chưa thể tha thứ cho lỗi lầm này của cô.

Angela Baby

Angela Baby luôn xây dựng hình ảnh một người mẹ hiền nên nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng. Nhưng về sự nghiệp, dù tham gia nhiều bộ phim truyền hình, Angela Baby vẫn không để lại dấu ấn nào.

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt là nghệ sĩ mới nổi. Mặc dù mới được biết đến nhưng thành công quá nhanh của Dương Siêu Việt khiến nhiều người nghi ngờ về tài năng thực sự của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận rất nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Dù sở hữu lượng fan hùng hậu nhưng mỹ nhân đến từ Tân Cương này vẫn nằm trong danh sách những nhân vật bị ghét nhất Cbiz.

Thẩm Nguyệt

"Mỹ nữ chân ngắn" Thẩm Nguyệt cũng không được lòng cộng đồng mạng. Cô đứng vị trí thứ 7 trong danh sách này.

Lâm Tâm Như

Dù không tham gia đóng phim truyền hình trong năm qua nhưng Lâm Tâm Như vẫn bị ghét. Mỗi lần bà xã Hoắc Kiến Hoa "hớ hênh" ở chỗ đông người, chắc chắn cô sẽ nhận rất nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Tạ Na

Tạ Na là nữ MC nối tiếng Trung Quốc. Vì yêu chồng, Tạ Na sẵn sàng gây mâu thuẫn với fan hâm mộ. Vì thế, không ngạc nhiên khi cô lọt vào danh sách này.

Lâm Duẫn

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn đứng thứ 10 trong danh sách này. Mặc dù rất ít xuất hiện trên truyền thông nhưng cô vẫn không nhận được sự yêu mến của khán giả.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có nhiều cái tên đình đám khác như: Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Trần Kiều Ân, Quan Hiểu Đồng...