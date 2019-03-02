Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực

Sao quốc tế 02/03/2019 15:39

Hiện Lâm Tâm Như đang yên ấm bên Hoắc Kiến Hoa, còn người đàn ông mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình.

Xinh đẹp và có nhiều vai diễn kinh điển, Lâm Tâm Như từng là người tình trong mộng của biết bao chàng trai. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng bà mẹ một con vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực - Ảnh 1
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nổi tiếng từ khá sớm nhưng Lâm Tâm Như khá kín tiếng về đời tư. Có lẽ từ trước đến nay, ngoài ông xã Hoắc Kiến Hoa, cô chỉ công khai tình cảm với duy nhất một người là nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh. Cả hai hẹn hò từ khi cô chưa đóng “Hoàn Châu Cách Cách”. Sau đó vì nhiều lý do mà cặp đôi chia tay. Hiện nay, nàng “Hạ Tử Vy” và “mối tình đầu” vẫn cùng tham gia một số chương trình truyền hình. Họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường.

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực - Ảnh 2
Lâm Chí Dĩnh là tình đầu còn Hoắc Kiến Hoa là bến đỗ hạnh phúc của Lâm Tâm Như

Nếu như Lâm Chí Dĩnh là tình đầu, Hoắc Kiến Hoa là bến đỗ, thì người đàn ông khiến Lâm Tâm Như dành cả thanh xuân để tin yêu chính là đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Đường Quý Lễ. Mặc dù từ trước đến nay, người đẹp họ Lâm chưa một lần thừa nhận nhưng giới nghệ sĩ đều biết đến mối quan hệ này.

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực - Ảnh 3
Đường Quý Lễ là mối tình khắc cốt ghi tâm của Lâm Tâm Như

Cả hai quen biết khi cùng hợp tác trong một bộ phim năm 2000 do Đường Quý Lễ làm đạo diễn. Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Năm 2002 cặp đôi bị phát hiện cùng đi du lịch Thái Lan. Tháng 10/2005, Lâm Tâm Như đã gặp gia đình Đường Quý Lễ chuẩn bị tính chuyện trăm năm, nhưng sau đó không biết vì lý do gì họ âm thầm chia tay. Nhiều người thạo tin cho biết, đạo diễn họ Đường rất đào hoa. Mặc dù có được tình cảm của Lâm Tâm Như nhưng anh vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ khác.

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực - Ảnh 4
Dù chưa hề công khai nhưng giới showbiz đều biết đến mối tình 7 năm giữa Lâm Tâm Như và Đường Quý Lễ

Năm 2008, Lâm Tâm Như chính thức tuyên bố đang độc thân. Đến năm 2016, mỹ nhân họ Lâm mới chính thức công khai mối quan hệ với Hoắc Kiến Hoa. 

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực - Ảnh 5
Giờ đây Lâm Tâm Như đã có được mái ấm hạnh phúc, còn đạo diễn họ Đường vẫn đang độc thân ở tuổi 59

Đạo diễn họ Đường từng chia sẻ, đối với chuyện tình cảm ông không có quá nhiều yêu cầu, tất cả thuận theo tự nhiên. Thế nhưng, nhiều người cho rằng có lẽ ông vẫn không thể buông được tình cảm năm xưa với Lâm Tâm Như.

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