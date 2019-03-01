Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Sao quốc tế 01/03/2019 16:00

Mặc dù không còn tham gia diễn xuất, nhưng Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc luôn là thần tượng của rất nhiều thế hệ diễn viên Hoa ngữ.

Lâm Thanh Hà sinh năm 1954 tại Đài Loan. Những năm 70 của thế kỷ trước, sau hàng loạt tai tiếng tình ái, cô chuyển đến Hong Kong phát triển sự nghiệp. Đây cũng chính là bàn đạp giúp Lâm Thanh Hà giành được rất nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất.

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 1
Lâm Thanh Hà từng có mối tình tốn nhiều giấy mực với nam diễn viên Tần Hán

Sinh sau Lâm Thanh Hà đúng 10 năm, Trương Mạn Ngọc được đánh giá là nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất Hoa ngữ. Cô bắt đầu tham gia nghệ thuật khi vừa tròn 20 tuổi. Với diễn xuất và nhan sắc tuyệt vời của mình, Trương Mạn Ngọc đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Cô chính là nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 2
Trương Mạn Ngọc là nữ diễn viên Hoa ngữ thành công nhất với vô số giải thưởng uy tín thế giới

Với tài năng diễn xuất và nhan sắc hơn người, cả Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc đều được nhận xét là mỹ nhân tài mạo song toàn hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù hiện nay cả hai đã không còn tham gia hoạt động nghệ thuật, nhưng với những tác phẩm để đời của mình, họ đã trở thành tượng đài diễn xuất cho các diễn viên sau này noi theo.

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 3
Trương Mạn Ngọc sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất đỉnh cao

Gần đây, một tờ báo Trung Quốc gây chú ý với bài viết: “Trương Mạn Ngọc thừa nhận từng đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà”. Theo đó, năm 1990 Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà, Tần Hán cùng tham gia bộ phim điện ảnh “Red Dust – Cổn Cổn Hồng Trần”. Nhờ bộ phim này, Lâm Thanh Hà giành được giải “Ảnh Hậu” cho nữ chính còn Trương Mạn Ngọc cũng giành giải nữ diễn phụ xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã.

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 4

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 5
Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc cùng giành được giải thưởng với bộ phim 'Red Dust'

Ngoài đời cả hai vẫn giữ tình cảm chị em rất tốt. Lâm Thanh Hà từng chia sẻ rất cảm động khi Trương Mạn Ngọc đồng ý đóng vai phụ cho mình. Về phần mình, Trương Mạn Ngọc bày tỏ sự cảm phục trước đàn chị: “Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ, nhưng tôi đố kỵ với nhan sắc xinh đẹp của Lâm Thanh Hà”. 

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 6
Mặc dù xinh đẹp là vậy...
Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà - Ảnh 7
... nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn ghen tỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc đều phát triển sự nghiệp trong giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Nhờ vậy, cả hai đã có rất nhiều tác phẩm để đời. Dù giờ đây không còn tham gia diễn xuất, nhưng tên tuổi của Lâm Thanh Hà và Trương Mạn Ngọc sẽ sống mãi trong lòng những khán giả yêu mến phim Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Trương Mạn Ngọc Lâm Thanh Hà Trương Mạn Ngọc và Lâm Thanh Hà

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