‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ

Sao quốc tế 04/03/2019 13:51

Dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng nam diễn viên Cao Vỹ Quang vẫn bị phát hiện đưa bạn gái về nhà qua đêm.

Cao Vỹ Quang sinh năm 1983, hiện là diễn viên do công ty Gia Hành của Dương Mịch quản lý. Anh bắt đầu được các nhà sản xuất chú ý khi tham gia bộ phim ăn khách “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”. Sau thành công ngoài mong đợi của “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, sự nghiệp của “Đông Hoa Đế Quân” bước sang một trang mới.

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Cao Vỹ Quang bắt đầu được chú ý khi tham gia 'Cổ Kiếm Kỳ Đàm' cùng Dương Mịch

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 2

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 3
Sau thành công của 'Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa', sự nghiệp của Cao Vỹ Quang gặt hái được nhiều thành công

Cũng từ bộ phim này, rất nhiều fan hâm mộ nhiệt tình gán ghép Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba. Cả hai sẽ cùng viết tiếp chuyện tình của “Đông Hoa Đế Quân” và “Bạch Phượng Cửu” trong bộ phim truyền hình “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” được phát sóng trong năm 2019.

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 4

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 5
Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tiếp tục hợp tác trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư'

Dù đã 36 tuổi nhưng Cao Vỹ Quang lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đây từng có nguồn tin cho rằng nam diễn viên này đã kết hôn nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên không công khai sự thật.

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 6
Dù đã 36 tuổi nhưng Cao Vỹ Quang khá kín tiếng trong chuyện đời tư

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải rất nhiều hình ảnh chàng “Đông Hoa Đế Quân” đưa bạn gái về nhà qua đêm. Theo đó, sau khi gặp gỡ bạn bè, Cao Vỹ Quang đưa bạn gái về tiểu khu nhà mình, đến sáng hôm sau cô gái này mới về. Mặc dù phía nam diễn viên chưa có bất kỳ phản hồi nào nhưng truyền thông đã tìm được danh tính cô gái được cho là bạn gái của Cao Vỹ Quang.

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 7
Cao Vỹ Quang bị phát hiện đưa bạn gái về nhà...
‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 8
... sáng hôm sau cô gái này mới rời đi
‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 9
Netizen Trung Quốc đã 'soi' được cô gái này chính là nữ diễn viên A Lệ Á
‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ - Ảnh 10
A Lệ Á từng hợp tác cùng Cao Vỹ Quang trong phim 'Phù Dao Hoàng Hậu'

Netizen Trung Quốc cho rằng cô gái đó chính là nữ diễn viên A Lệ Á. Cô và Cao Vỹ Quang đã từng hợp tác trong bộ phim “Phù Dao Hoàng Hậu”. Hiện cả hai diễn viên đều giữ im lặng. Nhiều fan hâm mộ của cặp đôi “Đông Hoa – Phượng Cửu” vô cùng buồn vì Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba không thể nên duyên ngoài đời.

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Từ khóa:   Cao Vỹ Quang Cao Vỹ Quang và A Lệ Á A Lệ Á

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