Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí

Sao quốc tế 04/03/2019 16:55

Triệu Lệ Dĩnh không về chung công ty với Phùng Thiệu Phong mà tự tìm con đường mới cho riêng mình.

Trước đây, cộng đồng mạng Trung Quốc từng đồn rằng sau khi quen Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng cô mới tham gia sự kiện của nhãn hàng đại diện hoặc đóng quảng cáo.

Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và quản lý cũ Hoàng Bân

Có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian để đi chơi với Phùng Thiệu Phong chứ không còn chăm chỉ nhận kịch bản như trước. Điều này khiến quản lý Hoàng Bân thấy bất bình. Có lẽ vì lý do này mà Hoàng Bân đã chia tay ê-kip của Triệu Lệ Dĩnh sau 2 năm gắn bó.

Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 2
Hoàng Bân vốn là quản lý của Huỳnh Hiểu Minh nên có rất nhiều tài nguyên quảng cáo

Hoàng Bân vốn là một người rất giỏi trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ. Trước đây anh đã từng làm quản lý cho nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi gắn bó với Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Bân đã mang lại cho người đẹp họ Triệu rất nhiều hợp đồng béo bở.

Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và quản lý Hoàng Bân chia tay sau 2 năm gắn bó

Sau khi chia tay quản lý, nhiều đồn đoán cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ về chung công ty với chồng. Nhưng thật bất ngờ, trong những ngày cuối thai kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tuyên bố sẽ gia nhập công ty của nữ diễn viên nổi tiếng Lý Băng Băng.

Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 4
Tưởng rằng sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh sẽ về công ty của Phùng Thiệu Phong nhưng người đẹp họ Triệu đã có lựa chọn riêng của mình

Cách đây không lâu, trang mạng xã hội của Hesong Entertainment đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác trên mọi lĩnh vực với studio của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đăng tải lại thông tin này như một lời xác nhận.

Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh và studio của mình sẽ hợp tác toàn diện với Hesong Entertainment
Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 6
Hesong Entertainment là công ty của nữ diễn viên nổi tiếng Lý Băng Băng
Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh đã xác nhận thông tin này trên trang cá nhân của mình

Hesong Entertainment là công ty giải trí khá nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc, Lý Băng Băng chính là thành viên sáng lập. Rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra vui mừng và mong đợi sự hợp tác thành công giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng.

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ

Dù khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng nam diễn viên Cao Vỹ Quang vẫn bị phát hiện đưa bạn gái về nhà qua đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   triệu lệ dĩnh triệu lệ dĩnh sinh con

TIN LIÊN QUAN

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ

‘Đông Hoa Đế Quân’ – Cao Vỹ Quang bị phát hiện qua đêm cùng gái trẻ

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc

Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc

Phía Dương Mịch đáp trả tin đồn về Hong Kong không phải thăm con mà để hẹn hò với Tạ Đình Phong

Phía Dương Mịch đáp trả tin đồn về Hong Kong không phải thăm con mà để hẹn hò với Tạ Đình Phong

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực

Ở tuổi 59, người đàn ông Lâm Tâm Như từng yêu suốt 7 năm vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Lý Tiểu Lộ, Dương Mịch dẫn đầu danh sách nữ diễn viên bị ghét nhất Cbiz

Lý Tiểu Lộ, Dương Mịch dẫn đầu danh sách nữ diễn viên bị ghét nhất Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 24 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới