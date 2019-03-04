Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí

Triệu Lệ Dĩnh không về chung công ty với Phùng Thiệu Phong mà tự tìm con đường mới cho riêng mình.
- Dung nhan cô gái từng khiến Tạ Đình Phong trúng tiếng sét ái tình, Trần Quán Hy tình nguyện cai thuốc
- Phía Dương Mịch đáp trả tin đồn về Hong Kong không phải thăm con mà để hẹn hò với Tạ Đình Phong
Trước đây, cộng đồng mạng Trung Quốc từng đồn rằng sau khi quen Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng cô mới tham gia sự kiện của nhãn hàng đại diện hoặc đóng quảng cáo.
Có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian để đi chơi với Phùng Thiệu Phong chứ không còn chăm chỉ nhận kịch bản như trước. Điều này khiến quản lý Hoàng Bân thấy bất bình. Có lẽ vì lý do này mà Hoàng Bân đã chia tay ê-kip của Triệu Lệ Dĩnh sau 2 năm gắn bó.
Hoàng Bân vốn là một người rất giỏi trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ. Trước đây anh đã từng làm quản lý cho nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi gắn bó với Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Bân đã mang lại cho người đẹp họ Triệu rất nhiều hợp đồng béo bở.
Sau khi chia tay quản lý, nhiều đồn đoán cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ về chung công ty với chồng. Nhưng thật bất ngờ, trong những ngày cuối thai kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tuyên bố sẽ gia nhập công ty của nữ diễn viên nổi tiếng Lý Băng Băng.
Cách đây không lâu, trang mạng xã hội của Hesong Entertainment đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác trên mọi lĩnh vực với studio của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đăng tải lại thông tin này như một lời xác nhận.
Hesong Entertainment là công ty giải trí khá nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc, Lý Băng Băng chính là thành viên sáng lập. Rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra vui mừng và mong đợi sự hợp tác thành công giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng.