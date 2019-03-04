Chưa kịp sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã vội vàng chuẩn bị cho việc trở lại làng giải trí

Triệu Lệ Dĩnh không về chung công ty với Phùng Thiệu Phong mà tự tìm con đường mới cho riêng mình.

Trước đây, cộng đồng mạng Trung Quốc từng đồn rằng sau khi quen Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng cô mới tham gia sự kiện của nhãn hàng đại diện hoặc đóng quảng cáo. Triệu Lệ Dĩnh và quản lý cũ Hoàng Bân Có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian để đi chơi với Phùng Thiệu Phong chứ không còn chăm chỉ nhận kịch bản như trước. Điều này khiến quản lý Hoàng Bân thấy bất bình. Có lẽ vì lý do này mà Hoàng Bân đã chia tay ê-kip của Triệu Lệ Dĩnh sau 2 năm gắn bó.

Hoàng Bân vốn là quản lý của Huỳnh Hiểu Minh nên có rất nhiều tài nguyên quảng cáo Hoàng Bân vốn là một người rất giỏi trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ. Trước đây anh đã từng làm quản lý cho nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Sau khi gắn bó với Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Bân đã mang lại cho người đẹp họ Triệu rất nhiều hợp đồng béo bở. Triệu Lệ Dĩnh và quản lý Hoàng Bân chia tay sau 2 năm gắn bó Sau khi chia tay quản lý, nhiều đồn đoán cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ về chung công ty với chồng. Nhưng thật bất ngờ, trong những ngày cuối thai kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức tuyên bố sẽ gia nhập công ty của nữ diễn viên nổi tiếng Lý Băng Băng.

Tưởng rằng sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh sẽ về công ty của Phùng Thiệu Phong nhưng người đẹp họ Triệu đã có lựa chọn riêng của mình Cách đây không lâu, trang mạng xã hội của Hesong Entertainment đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác trên mọi lĩnh vực với studio của Triệu Lệ Dĩnh. Ngay sau đó, nữ diễn viên cũng đăng tải lại thông tin này như một lời xác nhận. Triệu Lệ Dĩnh và studio của mình sẽ hợp tác toàn diện với Hesong Entertainment Hesong Entertainment là công ty của nữ diễn viên nổi tiếng Lý Băng Băng Triệu Lệ Dĩnh đã xác nhận thông tin này trên trang cá nhân của mình Hesong Entertainment là công ty giải trí khá nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc, Lý Băng Băng chính là thành viên sáng lập. Rất nhiều fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra vui mừng và mong đợi sự hợp tác thành công giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng.

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