Tình bạn khác giới đáng ngưỡng mộ của các cặp đôi Hoa ngữ

Đây là cặp đôi có mối quan hệ bạn bè thân thiết đã hơn 20 năm. Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như quen biết trên phim trường “Hoàn Châu Cách Cách”, từ đó mối quan hệ thân thiết của họ kéo dài đến tận ngày nay.

Giờ đây Lâm Tâm Như đã tìm được hạnh phúc của mình, còn Tô Hữu Bằng vẫn một mình lẻ bóng. Mặc dù vậy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết như ngày xưa.

Khi Lâm Tâm Như chưa kết hôn, nhiều fan hâm mộ của cặp đôi đã gán ghép họ với nhau. Họ cũng từng chia sẻ rằng, giữa cả hai có hẹn ước nếu như đến năm 40 tuổi Lâm Tâm Như chưa lấy chồng, Tô Hữu Bằng chưa lấy vợ thì họ sẽ về sống cùng nhau.

Lý Thần – Hoắc Tư Yến

Mối quan hệ của Lý Thần và Hoắc Tư Yến khiến nhiều người trong giới giải trí Hoa ngữ ngưỡng mộ. Trải qua nhiều năm, cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Con trai của Hoắc Tư Yến còn gọi Lý Thần là cha nuôi.

Lý Thần - Hoắc Tư Yến cũng là đôi bạn thân hiếm hoi trong giới giải trí

Hoắc Tư Yến đã yên bề gia thất, Lý Thần cũng tìm được tình yêu bên Phạm Băng Băng

Nhưng rất ít người biết trước đây Lý Thần và Hoắc Tư Yến từng hẹn ước nếu sau này không gặp được ai thích hợp sẽ đến bên nhau. Cuối cùng, Hoắc Tư Yến đã gặp được người mà cô rất yêu còn Lý Thần dành toàn bộ tình cảm của mình cho Phạm Băng Băng.

Lý Băng Băng – Nhậm Tuyền

Mối quan hệ của Lý Băng Băng và Nhậm Tuyền từng khiến truyền thông và fan hâm mộ nghi ngờ. Dù thời gian trước Lý Băng Băng công khai hẹn hò trai trẻ nhưng đến nay cả hai vẫn chưa kết hôn.

Nhậm Tuyền - Lý Băng Băng cũng có một tình bạn đáng ngưỡng mộ

Mỗi khi sinh nhật, Lý Băng Băng đều gửi lời chúc đầy ý nghĩa đến Nhậm Tuyền

Điều đặc biệt, mỗi năm đến sinh nhật của đối phương, cả hai đều gửi những lời chúc mừng đặc biệt nhất đến người bạn lâu năm của mình.

Lý Tiểu Nhiễm – Từ Giai Ninh

Lý Tiểu Nhiễm được đánh giá cao bởi diễn xuất và nhan sắc. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô công khai hẹn hò với nam đạo diễn Yên Pha. Cũng từ đây, cô bị chỉ trích là người thứ ba chen chân phá hoại hôn nhân của người khác. Mặc dù sau đó vợ của Yên Pha đã lên tiếng minh oan cho Lý Tiểu Nhiễm nhưng sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Từ Giai Ninh là bạn thân của Lý Tiểu Nhiễm hơn 10 năm

Cuối cùng, Lý Tiểu Nhiễm và nam đạo diễn họ Yên vẫn phải chia tay. Trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm đó, cô quay trở về với người bạn thân lâu năm Từ Giai Ninh. Cả hai đã làm bạn mười mấy năm nhưng ít ai nghĩ rằng họ sẽ thành một cặp.

Sau nhiều tổn thương, Lý Tiểu Nhiễm đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bạn thân Từ Giai Ninh

Sau mọi tủi hờn, Lý Tiểu Nhiễm kết hôn với Từ Giai Ninh. Đến nay, tình cảm cặp đôi dành cho nhau vẫn được nhiều người ngưỡng mộ.