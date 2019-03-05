Lần đầu tiên về thăm con gái sau ly hôn, Dương Mịch giản dị đến bất ngờ

Gần 3 tháng sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, Dương Mịch đã thu xếp thời gian về Hong Kong thăm con gái Tiểu Gạo Nếp.

Trước tin đồn Dương Mịch về Hong Kong để hẹn hò với Tạ Đình Phong chứ không phải về thăm con gái Tiểu Gạo Nếp, phía Dương Mịch đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời nhân viên của Dương Mịch cũng cho biết nữ diễn viên họ Dương sẽ không chen chân phá hoại tình cảm của người khác.

Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, đây là lần đầu tiên Dương Mịch về Hong Kong thăm con gái

Cô xuất hiện tại sân bay Hong Kong vào ngày 5 tháng 3

Dương Mịch ăn mặc khá đơn giản khi xuất hiện tại sân bay

Dù phía Dương Mịch đã khẳng định như vậy nhưng nhiều người vẫn bán tín bán nghi về mối quan hệ giữa nàng “Bạch Thiển” và nam tài tử Tạ Đình Phong. Thế nhưng mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã đăng những hình ảnh mới nhất tại Hong Kong của Dương Mịch.

Sau khi bị phóng viên đeo bám...

... Dương Mịch nhanh chóng lên xe của bảo mẫu để về thăm con gái

Dương Mịch từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên

Xuất hiện tại sân bay Hong Kong vào ngày 5/3, Dương Mịch ăn mặc đơn giản, đầu đội mũ, đeo khẩu trang và phớt lờ mọi câu hỏi của phóng viên liên quan đến bản thân, con gái và những ồn ào hôn nhân vừa qua. Sau khi bị phóng viên phát hiện, Dương Mịch vội vàng lên xe của người giúp việc nhanh chóng rời đi.

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