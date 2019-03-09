Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Sao quốc tế 09/03/2019 06:28

Đúng ngày 8/3, trên trang cá nhân của mình, Phùng Thiệu Phong chia sẻ thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông.

Nhiều ngày gần đây có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh quý tử đầu lòng nhưng gia đình họ Phùng giấu kín không chịu công khai. Vào ngày 8/3, Phùng Thiệu Phong bất ngờ đăng trên trang cá nhân của mình chia sẻ niềm vui được lên chức bố.

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong khoe dấu chân đầu tiên của con trai trên trang cá nhân của mình

Nam diễn viên họ Phùng không giấu nổi niềm vui khi chào đón thiên thần nhỏ. Trên trang cá nhân, Phùng Thiệu Phong viết: “Mẹ tròn con vuông, từ hôm nay, gia đình có thêm một tiểu nam tử hán, cùng nhau bảo vệ bà mẹ vĩ đại Triệu Lệ Dĩnh”. Ngay sau đó thông tin này tràn ngập khắp mạng xã hội Trung Quốc. Gia đình nhỏ của Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 2
Sau một thời gian hẹn hò, đúng ngày sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn
Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đón quý tử đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Sau một thời gian hẹn hò, vào tháng 10 năm ngoái Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố đã đăng ký kết hôn. Dù có nhiều tin đồn nữ diễn viên họ Triệu đang mang thai nhưng phải đến ngày 1/1 năm nay Phùng Thiệu Phong mới chính thức xác nhận tin vui. Và mới đây, Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh đã đón quý tử đầu lòng. Không ít người nói vui rằng, chỉ trong vòng 5 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn thành những công việc hệ trọng nhất của cả đời người.

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