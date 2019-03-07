Vì một tin nhắn của Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh đành chia tay bạn gái từng sống chung 3 năm?

Những câu chuyện tình cảm bên lề của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông.
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Chuyện tình cảm trong giới giải trí Hoa ngữ luôn là chủ đề hot để giới truyền thông khai thác. Huỳnh Hiểu Minh cũng không phải ngoại lệ.
Trước khi dành tình cảm cho Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh và Tần Lam từng có một thời gian hẹn hò và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fan hâm mộ.
Sau đó không lâu, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay khiến bao người tiếc nuối cho đôi trai tài gái sắc. Vào thời điểm mới chia tay Tần Lam, Huỳnh Hiểu Minh tham gia một bộ phim truyền hình cùng nữ diễn viên Lý Phi Nhi. Khi vết thương lòng chưa kịp lành, anh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn diễn. Không lâu sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi chính thức trở thành một cặp.
Quãng thời gian Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Giới giải trí Hoa ngữ đồn rằng, Lý Phi Nhi và nam diễn viên họ Huỳnh sống chung suốt 3 năm trời nhưng không tính đến chuyện cưới xin. Sau đó Huỳnh Hiểu Minh vì một tin nhắn của Angela Baby mà chủ động đề nghị chia tay với Lý Phi Nhi. Nội dung tin nhắn đó là gì đến nay vẫn là điều bí mật.
Hiện nay, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã là người một nhà và có một đứa con trai vô cùng đáng yêu. Trong khi đó, ở tuổi 31, người con gái năm xưa từng chung sống với nam tài tử họ Huỳnh 3 năm trời vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực cho mình.