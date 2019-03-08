Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi

Sao quốc tế 08/03/2019 07:49

Dù chưa chính thức quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng luôn là chủ đề hot trên mạng xã hội.

Thông tin Phạm Băng Băng ôm hôn người đàn ông lớn tuổi trước cửa công ty giải trí Hoa Nghị là chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán nhiều nhất vài tiếng đồng hồ vừa qua. Theo đó, ngày 7/3, một số trang giải trí điện tử Trung Quốc đồng loạt đăng những tấm hình “tình cảm” được cho là của Phạm Băng Băng và một người đàn ông có tuổi.

Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 1
Phạm Băng Băng và người đàn ông lớn tuổi hôn nhau say đắm mà không biết đã lọt vào ống kính của phóng viên
Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 2
Sự việc này xảy ra tại công ty Hoa Nghị
Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 3
Người đàn ông này được cho là đã lớn tuổi, đeo kính và rất quan tâm đến nữ diễn viên họ Phạm

Một nhà báo vừa kết thúc buổi phỏng vấn tại công ty giải trí Hoa Nghị đã bắt gặp được "cảnh nóng" này. Không bỏ lỡ cơ hội, người này đã nhanh chóng chụp lại những hình ảnh đó và đăng tải lên mạng.

Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 4
Người đàn ông bí ẩn đợi Phạm Băng Băng lên xe rồi mới rời đi
Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 5
Dù ảnh khá mờ và nữ chính đeo khẩu trang nhưng người hâm mộ vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của Phạm Băng Băng

Được biết, Phạm Băng Băng đeo khẩu trang đến công ty Hoa Nghị làm việc. Người đàn ông lớn tuổi này đã tiễn cô xuống sảnh. Sau khi dành cho nhau những cái ôm hôn, đợi Phạm Băng Băng lên xe thì người đàn ông này mới rời đi.

Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 6
Fan hâm mộ cho rằng người phụ nữ đó có nét giống thần tượng của mình nhưng tóc của Phạm Băng Băng không dài giống như tóc của cô gái đó
Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi - Ảnh 7
Hiện tại 'nữ hoàng thị phi' chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước sự việc này

Theo một số nguồn tin, trước đây, Phạm Băng Băng từng đầu quân cho Hoa Nghị. Sau khi đủ lông đủ cánh, nàng “Võ Mỵ Nương” tự tách ra mở công ty riêng. Lần quay trở lại Hoa Nghị này, nhiều người đồn đoán Phạm Băng Băng đang nối lại các mối quan hệ trước đây để chuẩn bị cho ngày trở về showbiz. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào về sự việc này.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng

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