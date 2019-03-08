Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi

Dù chưa chính thức quay trở lại showbiz nhưng Phạm Băng Băng luôn là chủ đề hot trên mạng xã hội.
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Thông tin Phạm Băng Băng ôm hôn người đàn ông lớn tuổi trước cửa công ty giải trí Hoa Nghị là chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán nhiều nhất vài tiếng đồng hồ vừa qua. Theo đó, ngày 7/3, một số trang giải trí điện tử Trung Quốc đồng loạt đăng những tấm hình “tình cảm” được cho là của Phạm Băng Băng và một người đàn ông có tuổi.
Một nhà báo vừa kết thúc buổi phỏng vấn tại công ty giải trí Hoa Nghị đã bắt gặp được "cảnh nóng" này. Không bỏ lỡ cơ hội, người này đã nhanh chóng chụp lại những hình ảnh đó và đăng tải lên mạng.
Được biết, Phạm Băng Băng đeo khẩu trang đến công ty Hoa Nghị làm việc. Người đàn ông lớn tuổi này đã tiễn cô xuống sảnh. Sau khi dành cho nhau những cái ôm hôn, đợi Phạm Băng Băng lên xe thì người đàn ông này mới rời đi.
Theo một số nguồn tin, trước đây, Phạm Băng Băng từng đầu quân cho Hoa Nghị. Sau khi đủ lông đủ cánh, nàng “Võ Mỵ Nương” tự tách ra mở công ty riêng. Lần quay trở lại Hoa Nghị này, nhiều người đồn đoán Phạm Băng Băng đang nối lại các mối quan hệ trước đây để chuẩn bị cho ngày trở về showbiz. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào về sự việc này.