Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi

Thông tin Phạm Băng Băng ôm hôn người đàn ông lớn tuổi trước cửa công ty giải trí Hoa Nghị là chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán nhiều nhất vài tiếng đồng hồ vừa qua. Theo đó, ngày 7/3, một số trang giải trí điện tử Trung Quốc đồng loạt đăng những tấm hình “tình cảm” được cho là của Phạm Băng Băng và một người đàn ông có tuổi.

Phạm Băng Băng và người đàn ông lớn tuổi hôn nhau say đắm mà không biết đã lọt vào ống kính của phóng viên

Sự việc này xảy ra tại công ty Hoa Nghị

Người đàn ông này được cho là đã lớn tuổi, đeo kính và rất quan tâm đến nữ diễn viên họ Phạm

Một nhà báo vừa kết thúc buổi phỏng vấn tại công ty giải trí Hoa Nghị đã bắt gặp được "cảnh nóng" này. Không bỏ lỡ cơ hội, người này đã nhanh chóng chụp lại những hình ảnh đó và đăng tải lên mạng.