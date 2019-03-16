So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

Chương Tử Di , Châu Tấn, Triệu Vy, Phạm Băng Băng , Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy, Từ Tịnh Lôi là 8 cái tên đặc biệt nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ suốt 20 năm qua.

Là một nữ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, Chương Tử Di là biểu tượng mang tầm quốc tế của người Trung Quốc. Mặc dù giờ đây đã lấy chồng và sinh con nhưng người đẹp họ Chương vẫn giữ được nét đẹp ngày nào.

Châu Tấn đi thảm đỏ năm 2006. Bộ trang phục cô mặc nhận nhiều 'gạch đá' từ fan hâm mộ

Dù có khuôn mặt khá trẻ nhưng Châu Tấn vẫn không thể tránh được dấu hiệu của tuổi tác

Với diễn xuất “thần sầu” của mình, Châu Tấn đã đạt ngôi vị cao nhất trong 3 liên hoan phim uy tín của giới giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy tên tuổi của cô còn gắn liền với biệt danh “Tam Kim Ảnh Hậu”.

Triệu Vy

Nét đẹp thanh xuân của Triệu Vy năm 2004

Hiện nay Triệu Vy là một đạo diễn, doanh nhân nổi tiếng khắp Trung Quốc

Nổi lên từ bộ phim truyền hình “Hoàn Châu Cách Cách”, Triệu Vy cũng rất thành công với nhiều vai diễn để đời. Hiện nay, cô đã là một đạo diễn, một doanh nhân có tiếng của Trung Quốc.

Phạm Băng Băng

Tấm hình này được chụp năm 2006 khi Phạm Băng Băng còn khá trẻ

Dù đã 13 năm trôi qua, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo

Dù chỉ bắt đầu được biết đến với vai diễn “A hoàn Kim Tỏa” nhưng Phạm Băng Băng đã có những cú bứt phá ngoạn mục trong giới showbiz nhiều thị phi.

Lý Băng Băng

Năm 2006, thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Lý Băng Băng

Hiện đã hơn 40 tuổi, Lý Băng Băng cũng không tránh được sự tàn phá của thời gian

Lý Băng Băng là một diễn viên mà nhiều đạo diễn của Mỹ thích lựa chọn cho các nhân vật của mình. Dù không nổi tiếng như Chương Tử Di nhưng với thành công của mình, cô vẫn được người hâm mộ đánh giá rất cao bởi diễn xuất.

Thư Kỳ

Vẻ đẹp gợi cảm của Thư Kỳ năm 2005

Hơn 14 năm trôi qua, Thư Kỳ vẫn xinh đẹp và gợi cảm như ngày nào

Là một diễn viên có xuất phát điểm không cao nhưng với tình yêu nghề và tài năng diễn xuất, Thư Kỳ dần dần chiến được niềm tin của nhiều nhà sản xuất. Có thể thấy nhan sắc của cô ngày càng mặn mà theo thời gian.

Thang Duy

Thang Duy của năm 2008 sau thành công của bộ phim 'Sắc Giới'

Hiện nay, dù đã lấy chồng sinh con, Thang Duy vẫn xinh đẹp trẻ trung như 10 năm trước

Thang Duy nổi tiếng toàn thế giới sau thành công của bộ phim “Sắc Giới”. Mặc dù sau đó bị cấm vận hình ảnh một thời gian ngay tại quê hương của mình nhưng tài năng diễn xuất của cô là không thể phủ nhận.

Từ Tịnh Lôi

'Đại Hoa Đán' Từ Tịnh Lôi của năm 2005

Sau 14 năm, dường như Từ Tịnh Lôi của ngày hôm nay còn xinh đẹp hơn trước

Là một diễn viên, đạo diễn tài năng, Từ Tịnh Lôi là một trong những "Đại Hoa Đán" được người hâm mộ Trung Quốc yêu mến nhất. Dù nổi tiếng và tài năng nhưng cô lại rất khiêm tốn và đời tư không ồn ào như nhiều ngôi sao khác.