So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

Từng thống trị làng giải trí Hoa ngữ suốt 20 năm qua, 8 "Đại Hoa Đán" này cũng không thể chống lại sự khắc nghiệt của thời gian.
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Chương Tử Di, Châu Tấn, Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy, Từ Tịnh Lôi là 8 cái tên đặc biệt nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ suốt 20 năm qua.
Chương Tử Di
Là một nữ diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, Chương Tử Di là biểu tượng mang tầm quốc tế của người Trung Quốc. Mặc dù giờ đây đã lấy chồng và sinh con nhưng người đẹp họ Chương vẫn giữ được nét đẹp ngày nào.
Châu Tấn
Với diễn xuất “thần sầu” của mình, Châu Tấn đã đạt ngôi vị cao nhất trong 3 liên hoan phim uy tín của giới giải trí Hoa ngữ. Chính vì vậy tên tuổi của cô còn gắn liền với biệt danh “Tam Kim Ảnh Hậu”.
Triệu Vy
Nổi lên từ bộ phim truyền hình “Hoàn Châu Cách Cách”, Triệu Vy cũng rất thành công với nhiều vai diễn để đời. Hiện nay, cô đã là một đạo diễn, một doanh nhân có tiếng của Trung Quốc.
Phạm Băng Băng
Dù chỉ bắt đầu được biết đến với vai diễn “A hoàn Kim Tỏa” nhưng Phạm Băng Băng đã có những cú bứt phá ngoạn mục trong giới showbiz nhiều thị phi.
Lý Băng Băng
Lý Băng Băng là một diễn viên mà nhiều đạo diễn của Mỹ thích lựa chọn cho các nhân vật của mình. Dù không nổi tiếng như Chương Tử Di nhưng với thành công của mình, cô vẫn được người hâm mộ đánh giá rất cao bởi diễn xuất.
Thư Kỳ
Là một diễn viên có xuất phát điểm không cao nhưng với tình yêu nghề và tài năng diễn xuất, Thư Kỳ dần dần chiến được niềm tin của nhiều nhà sản xuất. Có thể thấy nhan sắc của cô ngày càng mặn mà theo thời gian.
Thang Duy
Thang Duy nổi tiếng toàn thế giới sau thành công của bộ phim “Sắc Giới”. Mặc dù sau đó bị cấm vận hình ảnh một thời gian ngay tại quê hương của mình nhưng tài năng diễn xuất của cô là không thể phủ nhận.
Từ Tịnh Lôi
Là một diễn viên, đạo diễn tài năng, Từ Tịnh Lôi là một trong những "Đại Hoa Đán" được người hâm mộ Trung Quốc yêu mến nhất. Dù nổi tiếng và tài năng nhưng cô lại rất khiêm tốn và đời tư không ồn ào như nhiều ngôi sao khác.