Không đeo nhẫn đính hôn, Phạm Băng Băng làm dấy lên tin đồn chia tay Lý Thần

Hành động mới nhất của nữ diễn viên họ Phạm khiến nhiều người đồn đoán tình cảm giữa cô và Lý Thần gặp trục trặc.
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Sau khi bị điều tra trốn thuế, Phạm Băng Băng ở ẩn suốt một thời gian dài. Gần đây, nữ diễn viên họ Phạm đã có những động thái chuẩn bị cho sự trở lại showbiz.
Hôm nay, trang 163 của Trung Quốc đăng tải 2 tấm hình mới nhất của Phạm Băng Băng. Trong hình, “nữ hoàng thị phi” của Cbiz xuất hiện với bộ trang phục đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, thần thái tốt.
Điều đặc biệt, trên tay của Phạm Băng Băng không còn đeo chiếc nhẫn mà Lý Thần tặng. Điều này đã làm dấy lên thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi. Cách đây không lâu, tin đồn cả hai chia tay cũng tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, Lý Thần đã hộ tống mẹ Phạm Băng Băng ra sân bay đón Phạm Thừa Thừa, xóa tan tin đồn này.
Sau khi Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế, rất nhiều lần chuyện tình cảm giữa cô và Lý Thần bị báo giới đem ra mổ xẻ. Cũng từ đó, tin đồn cặp đôi chia tay xuất hiện ngày một nhiều.