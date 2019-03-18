Bất ngờ chưa, nữ sĩ Quỳnh Dao là người phụ nữ mà Phạm Băng Băng hận nhất

Nhắc đến Phạm Băng Băng, nhiều người lập tức nghĩ đến một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng lắm thị phi. Kể từ khi tham gia làng giải trí, cô đã không ít lần gây thù chuốc oán với nhiều người. Nhưng việc “mẹ đẻ” của “Hoàn Châu Cách Cách” – nữ sĩ Quỳnh Dao cũng nằm trong danh sách những người mà Phạm Băng Băng hận nhất khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Phạm Băng Băng xinh đẹp nhưng cũng có nhiều thị phi trong giới showbiz

Quỳnh Dao là nữ nhà văn nổi tiếng, các tác phẩm của bà hầu hết được chuyển thể thành phim. Chính nhờ những tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao mà các tên tuổi lớn trong giới giải trí Hoa ngữ như: Lưu Tuyết Hoa, Trần Đức Dung, Lưu Đức Khải, Tiêu Tường, Lâm Thoại Dương, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ, Phạm Băng Băng… được nhiều người biết đến.