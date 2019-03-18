Bất ngờ chưa, nữ sĩ Quỳnh Dao là người phụ nữ mà Phạm Băng Băng hận nhất

Tưởng rằng Quỳnh Dao chính là ân nhân của Phạm Băng Băng, thế nhưng nữ sĩ nổi tiếng này lại nằm trong danh sách những người phụ nữ mà nữ diễn viên họ Phạm ghét nhất.
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Nhắc đến Phạm Băng Băng, nhiều người lập tức nghĩ đến một nữ diễn viên xinh đẹp nhưng lắm thị phi. Kể từ khi tham gia làng giải trí, cô đã không ít lần gây thù chuốc oán với nhiều người. Nhưng việc “mẹ đẻ” của “Hoàn Châu Cách Cách” – nữ sĩ Quỳnh Dao cũng nằm trong danh sách những người mà Phạm Băng Băng hận nhất khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Quỳnh Dao là nữ nhà văn nổi tiếng, các tác phẩm của bà hầu hết được chuyển thể thành phim. Chính nhờ những tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao mà các tên tuổi lớn trong giới giải trí Hoa ngữ như: Lưu Tuyết Hoa, Trần Đức Dung, Lưu Đức Khải, Tiêu Tường, Lâm Thoại Dương, Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ, Phạm Băng Băng… được nhiều người biết đến.
Phạm Băng Băng bắt đầu nổi tiếng từ vai diễn “a hoàn Kim Tỏa” trong bộ phim đình đám một thời “Hoàn Châu Cách Cách”. Theo lẽ thường tình, Quỳnh Dao chính là ân nhân, là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng.
Thế nhưng, đối với Phạm Băng Băng, cô chưa bao giờ xem nữ sĩ nổi tiếng ấy là ân nhân của mình. Nữ hoàng thị phi họ Phạm từng chia sẻ rằng, ân nhân của cô không phải là Quỳnh Dao. Nhiều người cho biết, khi mới nổi tiếng vì muốn được tự do, Phạm Băng Băng đã dùng 200.000 tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) để khởi kiện Quỳnh Dao.
Sau sự việc này, Quỳnh Dao từng hé lộ với báo giới rằng trong lòng bà Phạm Băng Băng vẫn là tiểu a hoàn ngày nào. Thế nhưng, nữ diễn viên họ Phạm lại không thể bỏ qua chuyện đó. Dù từng hợp tác trong “Hoàn Châu Cách Cách” nhưng mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Quỳnh Dao vẫn luôn đóng băng. Giới giải trí Hoa ngữ vẫn râm ran tin đồn rằng Quỳnh Dao chính là người phụ nữ mà Phạm Băng Băng hận nhất.