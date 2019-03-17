Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby

Sao quốc tế 17/03/2019 06:55

Mới đây, người đẹp Angela Baby được lên trang bìa của tạp chí nổi tiếng Vogue, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ngay sau khi những hình ảnh của Angela Baby xuất hiện trên tạp chí hàng đầu Vogue, fan hâm mộ của cô vô cùng tự hào vì cô là đại diện duy nhất của Trung Quốc lên trang bìa lần này của Vogue.

Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby - Ảnh 1
Angela Baby trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày nay khi bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng của Mỹ

Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng bà xã của Huỳnh Hiểu Minh không xứng đáng trở thành đại diện của đất nước đông dân nhất thế giới. Một tài khoản mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc cũng công khai chê bai Angela Baby. Xét cho cùng, cô không phải là người mẫu, ca sỹ, diễn xuất của cô liên tục bị người xem la ó. Hoạt động giải trí khá nhiều năm nhưng ngoài vẻ đẹp, Angela Baby không có bất kỳ tác phẩm để đời nào.

Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby - Ảnh 2
Nhiều ý kiến cho rằng Angela Baby không đủ tư cách đại diện cho Trung Quốc

Trong khi cộng đồng mạng đang tranh luận gay gắt về đề tài Angela Baby có xứng đáng đại diện cho Trung Quốc hay không, tạp chí Vogue lại có một nhầm lẫn hiếm gặp khi lấy hình của Đường Yên trong bài giới thiệu về Angela Baby.

Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby - Ảnh 3
Tấm hình thứ nhất được Vogue lựa chọn là tấm hình Angela Baby đi thảm đỏ tại Hàn Quốc

Cụ thể, trong bài viết của mình, tạp chí này giới thiệu Angela Baby là một bà mẹ trẻ, trên Instagram và Weibo có rất nhiều fan hâm mộ. Cô được gọi là "Kim Kardashian của Trung Quốc". Bên cạnh bài viết, Vogue chọn ra ba tấm hình không cùng phong cách của Angela Baby.

Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby - Ảnh 4
Một phong cách ấn tượng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh được Vogue lựa chọn...

Tấm hình thứ nhất của Angela Baby được Vogue lựa chọn là khi cô tham gia đi thảm đỏ trong một lễ trao giải tại Hàn Quốc. Tấm hình thứ hai, tạp chí này lại lấy nhầm hình của Đường Yên tham gia tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng. Tấm hình thứ ba là một phong cách rất ấn tượng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby - Ảnh 5
... nhưng đáng tiếc Vogue lại lấy hình của Đường Yên trong bài giới thiệu về Angela Baby

Hiện nay, cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra khá bất ngờ về sự nhầm lẫn này của một tạp chí nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên đến nay Vogue vẫn chưa thay tấm hình của Đường Yên.

So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

Từng thống trị làng giải trí Hoa ngữ suốt 20 năm qua, 8 "Đại Hoa Đán" này cũng không thể chống lại sự khắc nghiệt của thời gian.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Angela Baby Vogue

TIN LIÊN QUAN

So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

So sánh dung nhan các 'Đại Hoa Đán' Trung Quốc thời kỳ đỉnh cao và hiện tại

Không đeo nhẫn đính hôn, Phạm Băng Băng làm dấy lên tin đồn chia tay Lý Thần

Không đeo nhẫn đính hôn, Phạm Băng Băng làm dấy lên tin đồn chia tay Lý Thần

Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu

Người đàn ông từng chung sống 5 năm với Lý Tiểu Lộ khiến Giả Nãi Lượng không muốn đứng chung sân khấu

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi

Phạm Băng Băng bị phát hiện ôm hôn thắm thiết người đàn ông lớn tuổi

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ

Được hỏi vì sao Dương Mịch không đi đón Tiểu Gạo Nếp, Lưu Khải Uy trả lời đầy bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 59 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới