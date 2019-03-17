Tạp chí hàng đầu của Mỹ nhầm lẫn Đường Yên thành Angela Baby

Mới đây, người đẹp Angela Baby được lên trang bìa của tạp chí nổi tiếng Vogue, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ngay sau khi những hình ảnh của Angela Baby xuất hiện trên tạp chí hàng đầu Vogue, fan hâm mộ của cô vô cùng tự hào vì cô là đại diện duy nhất của Trung Quốc lên trang bìa lần này của Vogue. Angela Baby trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày nay khi bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng của Mỹ Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng bà xã của Huỳnh Hiểu Minh không xứng đáng trở thành đại diện của đất nước đông dân nhất thế giới. Một tài khoản mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc cũng công khai chê bai Angela Baby. Xét cho cùng, cô không phải là người mẫu, ca sỹ, diễn xuất của cô liên tục bị người xem la ó. Hoạt động giải trí khá nhiều năm nhưng ngoài vẻ đẹp, Angela Baby không có bất kỳ tác phẩm để đời nào.

Nhiều ý kiến cho rằng Angela Baby không đủ tư cách đại diện cho Trung Quốc Trong khi cộng đồng mạng đang tranh luận gay gắt về đề tài Angela Baby có xứng đáng đại diện cho Trung Quốc hay không, tạp chí Vogue lại có một nhầm lẫn hiếm gặp khi lấy hình của Đường Yên trong bài giới thiệu về Angela Baby. Tấm hình thứ nhất được Vogue lựa chọn là tấm hình Angela Baby đi thảm đỏ tại Hàn Quốc Cụ thể, trong bài viết của mình, tạp chí này giới thiệu Angela Baby là một bà mẹ trẻ, trên Instagram và Weibo có rất nhiều fan hâm mộ. Cô được gọi là "Kim Kardashian của Trung Quốc". Bên cạnh bài viết, Vogue chọn ra ba tấm hình không cùng phong cách của Angela Baby.

Một phong cách ấn tượng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh được Vogue lựa chọn... Tấm hình thứ nhất của Angela Baby được Vogue lựa chọn là khi cô tham gia đi thảm đỏ trong một lễ trao giải tại Hàn Quốc. Tấm hình thứ hai, tạp chí này lại lấy nhầm hình của Đường Yên tham gia tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng. Tấm hình thứ ba là một phong cách rất ấn tượng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh. ... nhưng đáng tiếc Vogue lại lấy hình của Đường Yên trong bài giới thiệu về Angela Baby Hiện nay, cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra khá bất ngờ về sự nhầm lẫn này của một tạp chí nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên đến nay Vogue vẫn chưa thay tấm hình của Đường Yên.

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