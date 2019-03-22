Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2

Sao quốc tế 22/03/2019 14:15

Trong lần xuất hiện gần nhất cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ vòng hai to hơn bình thường, làm rộ tin đồn cô đang mang thai lần 2.

Ít khi đi cùng nhau nhưng mỗi lần xuất hiện, cặp đôi Hoắc Kiến HoaLâm Tâm Như đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mới đây, cả hai ăn mặc giản dị, để mặt mộc cùng tham gia bữa tiệc của một người bạn thân. 

Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như đã hạ sinh cho Hoắc Kiến Hoa một tiểu công chúa

Sau khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng, rất nhiều người tinh mắt đã “soi” thấy vòng hai của Lâm Tâm Như to hơn bình thường. Chính vì vậy tin đồn bà xã Hoắc Kiến Hoa mang bầu lần hai một lần nữa trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn.

Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 2
Hoắc Kiến Hoa cùng vợ tham gia một bữa tiệc của người bạn thân
Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 3
Cặp đôi trở thành trung tâm của buổi tiệc
Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 4
Nhiều người tinh mắt 'soi' thấy vòng hai to hơn bình thường của Lâm Tâm Như

Trong suốt thời gian qua, Lâm Tâm Như dường như đã ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Cô ở nhà chăm sóc con và thỉnh thoảng khoe những món ăn mình nấu. Nhiều khi nữ diễn viên họ Lâm xuất hiện trong những tấm hình chụp chung với bạn bè nhưng chỉ để lộ phần khuôn mặt nên rất khó đoán biết có phải cô đang mang thai hay không.

Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 5
Thời gian gần đây, Lâm Tâm Như hay khoe tài nấu ăn của mình trên trang cá nhân
Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 6
Lâm Tâm Như thường gặp gỡ bạn bè...
Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2 - Ảnh 7
... nhưng lần nào cô cũng giấu phần bụng, khiến tin đồn đang mang thai là có cơ sở

Tin đồn Lâm Tâm Như mang thai lần hai đã có từ khá lâu, tuy nhiên người trong cuộc chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận. 

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đánh mất hình tượng nghiêm trọng khi bị phát hiện hút thuốc tại bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như mang thai Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa

TIN LIÊN QUAN

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ

Hé lộ người đàn ông từng yêu Phạm Băng Băng 17 năm, nguyện ly hôn vì người đẹp

Hé lộ người đàn ông từng yêu Phạm Băng Băng 17 năm, nguyện ly hôn vì người đẹp

Bị bắt gặp nắm tay trai lạ vào khách sạn, 'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam vẫn một mực phủ nhận chuyện hẹn hò

Bị bắt gặp nắm tay trai lạ vào khách sạn, 'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam vẫn một mực phủ nhận chuyện hẹn hò

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri

Ngôn Thừa Húc được cho là khách mời thân thiết trong bữa tiệc thác loạn của Seungri

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng

Phạm Thừa Thừa hé lộ chuyện tình cảm bị cấm đoán của Phạm Băng Băng

Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mịch

Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 41 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới