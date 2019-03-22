Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2

Trong lần xuất hiện gần nhất cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ vòng hai to hơn bình thường, làm rộ tin đồn cô đang mang thai lần 2.
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Ít khi đi cùng nhau nhưng mỗi lần xuất hiện, cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mới đây, cả hai ăn mặc giản dị, để mặt mộc cùng tham gia bữa tiệc của một người bạn thân.
Sau khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng, rất nhiều người tinh mắt đã “soi” thấy vòng hai của Lâm Tâm Như to hơn bình thường. Chính vì vậy tin đồn bà xã Hoắc Kiến Hoa mang bầu lần hai một lần nữa trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn.
Trong suốt thời gian qua, Lâm Tâm Như dường như đã ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Cô ở nhà chăm sóc con và thỉnh thoảng khoe những món ăn mình nấu. Nhiều khi nữ diễn viên họ Lâm xuất hiện trong những tấm hình chụp chung với bạn bè nhưng chỉ để lộ phần khuôn mặt nên rất khó đoán biết có phải cô đang mang thai hay không.
Tin đồn Lâm Tâm Như mang thai lần hai đã có từ khá lâu, tuy nhiên người trong cuộc chưa một lần lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.