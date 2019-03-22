Xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như để lộ dấu hiệu mang bầu lần 2

Ít khi đi cùng nhau nhưng mỗi lần xuất hiện, cặp đôi Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mới đây, cả hai ăn mặc giản dị, để mặt mộc cùng tham gia bữa tiệc của một người bạn thân.

Sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như đã hạ sinh cho Hoắc Kiến Hoa một tiểu công chúa

Sau khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng, rất nhiều người tinh mắt đã “soi” thấy vòng hai của Lâm Tâm Như to hơn bình thường. Chính vì vậy tin đồn bà xã Hoắc Kiến Hoa mang bầu lần hai một lần nữa trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn.