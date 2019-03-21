Trước đó, thông tin và hình ảnh Angela Baby bị thương ở tay khi tham gia ghi hình “Keep Running” khiến nhiều fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Sau đó một vài ngày, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện như một thiên thần trong bộ đồ màu trắng tinh khôi cùng với chiếc nẹp ở ngón tay giúp fan của cô bớt phần lo lắng cho sức khỏe của thần tượng.

Sau khi có thông tin Angela Baby bị thương khi quay chương trình Keep Running, nhiều fan hâm mộ tỏ ra lo lắng

Ngay sau đó, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện xinh đẹp như nữ thần trong một sự kiện, ngầm thông báo sức khỏe của cô vẫn ổn

Thế nhưng, sau đó một vài ngày, hình ảnh Angela Baby phì phèo điếu thuốc trên tay ngay tại bệnh viện được lan truyền khiến cô nhận vô số chỉ trích. Hành động của một người nổi tiếng như Angela Baby tại nơi công cộng đang bị truyền thông Trung Quốc lên án mạnh mẽ.