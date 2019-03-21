Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ

Sao quốc tế 21/03/2019 17:19

Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đánh mất hình tượng nghiêm trọng khi bị phát hiện hút thuốc tại bệnh viện.

Trước đó, thông tin và hình ảnh Angela Baby bị thương ở tay khi tham gia ghi hình “Keep Running” khiến nhiều fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Sau đó một vài ngày, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện như một thiên thần trong bộ đồ màu trắng tinh khôi cùng với chiếc nẹp ở ngón tay giúp fan của cô bớt phần lo lắng cho sức khỏe của thần tượng.

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 1
Sau khi có thông tin Angela Baby bị thương khi quay chương trình Keep Running, nhiều fan hâm mộ tỏ ra lo lắng
Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 2
Ngay sau đó, bà xã Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện xinh đẹp như nữ thần trong một sự kiện, ngầm thông báo sức khỏe của cô vẫn ổn

Thế nhưng, sau đó một vài ngày, hình ảnh Angela Baby phì phèo điếu thuốc trên tay ngay tại bệnh viện được lan truyền khiến cô nhận vô số chỉ trích. Hành động của một người nổi tiếng như Angela Baby tại nơi công cộng đang bị truyền thông Trung Quốc lên án mạnh mẽ.

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 3
Angela Baby hút thuốc ngay tại bệnh viện và bị chụp hình 
Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 4
Cách hút thuốc và nhả khói của Angela Baby cho thấy cô khá chuyên nghiệp

Sự việc lần này đã khiến netizen Trung Quốc "đào mộ" những lời hứa hẹn từ năm 2008 của cô nàng. Theo truyền thông Hoa ngữ, khi bị báo giới phát hiện hút thuốc, Angela Baby đã chủ động nhận sai: “Tôi sẽ hạ quyết tâm sau này không hút thuốc nữa, bản thân tôi cũng biết hút thuốc là không tốt”.

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 5
Cách đây 11 năm, khi bị phát hiện hút thuốc...
Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 6
... Angela Baby đã chủ động nhận sai và hứa sẽ cai thuốc
Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ - Ảnh 7
Đến giờ, dù đã có gia đình nhưng Angela Baby vẫn chưa thể thực hiện lời hứa này

Thế nhưng 11 năm trôi qua, dù đã có gia đình và con nhỏ nhưng cô vẫn không thể thực hiện lời hứa đó. Nhiều người cho rằng, hành động lần này của Angela Baby sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng “người mẹ hiền” mà cô đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   Angela Baby

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