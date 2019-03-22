Hé lộ người đàn ông từng yêu Phạm Băng Băng 17 năm, nguyện ly hôn vì người đẹp

Thị phi tình ái của Phạm Băng Băng trong giới showbiz thì vô số nhưng có một người đàn ông vẫn luôn yêu cô suốt 17 năm qua.
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Phạm Băng Băng được gọi là “nữ hoàng thị phi” của Cbiz. Nổi tiếng và xinh đẹp, cuộc sống đời tư của nữ diễn viên họ Phạm luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.
Dù hiện nay Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn đang hạnh phúc thế nhưng những câu chuyện tình cảm ngày xưa của nàng "Kim Tỏa" luôn được netizen xứ Trung "đào mộ".
Trong suốt 20 năm hoạt động trong giới showbiz, Phạm Băng Băng chỉ thừa nhận hẹn hò với hai người đàn ông. Người đầu tiên chính là nam diễn viên Vương Học Binh và người còn lại chính là bạn trai hiện tại – Lý Thần.
Ngoài hai người này, bên cạnh nữ diễn viên họ Phạm có một người đàn ông khác luôn yêu cô suốt 17 năm qua. Anh chàng si tình này chính là sư huynh và cũng là tình đầu của Phạm Băng Băng, nam diễn viên Lý Giải.
Lý Giải rất được lòng mẹ Phạm Băng Băng. Anh còn được mẹ người đẹp tặng một chiếc vòng tay, đến bây giờ vẫn mang theo bên người. Nhưng đáng tiếc tình yêu của Lý Giải và Phạm Băng Băng không bền vững. Cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay trong tiếc nuối.
Đến tận bây giờ, Lý Giải vẫn rất yêu Phạm Băng Băng. Trong một lần phỏng vấn nam diễn viên cho biết nếu kết hôn anh cũng sẽ ly hôn vì cô. Dù biết tình cảm Lý Giải dành cho mình nhưng Phạm Băng Băng chỉ có thể xem anh là bạn. Có lẽ cũng vì tình cảm dành cho Phạm Băng Băng quá sâu nặng nên ở tuổi 43 Lý Giải vẫn còn độc thân.