Hé lộ người đàn ông từng yêu Phạm Băng Băng 17 năm, nguyện ly hôn vì người đẹp

Thị phi tình ái của Phạm Băng Băng trong giới showbiz thì vô số nhưng có một người đàn ông vẫn luôn yêu cô suốt 17 năm qua.

Phạm Băng Băng được gọi là “nữ hoàng thị phi” của Cbiz. Nổi tiếng và xinh đẹp, cuộc sống đời tư của nữ diễn viên họ Phạm luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông. Tài năng và xinh đẹp, Phạm Băng Băng luôn là chủ đề hot mỗi khi xuất hiện Dù hiện nay Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn đang hạnh phúc thế nhưng những câu chuyện tình cảm ngày xưa của nàng "Kim Tỏa" luôn được netizen xứ Trung "đào mộ".

Phạm Băng Băng và Lý Thần đang rất hạnh phúc Trong suốt 20 năm hoạt động trong giới showbiz, Phạm Băng Băng chỉ thừa nhận hẹn hò với hai người đàn ông. Người đầu tiên chính là nam diễn viên Vương Học Binh và người còn lại chính là bạn trai hiện tại – Lý Thần. Vương Học Binh là người yêu đầu tiên Phạm Băng Băng công khai với mọi người Ngoài hai người này, bên cạnh nữ diễn viên họ Phạm có một người đàn ông khác luôn yêu cô suốt 17 năm qua. Anh chàng si tình này chính là sư huynh và cũng là tình đầu của Phạm Băng Băng, nam diễn viên Lý Giải.

Nam diễn viên Lý Giải là người đàn ông dành 17 năm để yêu Phạm Băng Băng Lý Giải rất được lòng mẹ Phạm Băng Băng. Anh còn được mẹ người đẹp tặng một chiếc vòng tay, đến bây giờ vẫn mang theo bên người. Nhưng đáng tiếc tình yêu của Lý Giải và Phạm Băng Băng không bền vững. Cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay trong tiếc nuối. Anh từng cho biết nếu có kết hôn cũng sẽ ly hôn vì Phạm Băng Băng Đến tận bây giờ, Lý Giải vẫn rất yêu Phạm Băng Băng. Trong một lần phỏng vấn nam diễn viên cho biết nếu kết hôn anh cũng sẽ ly hôn vì cô. Dù biết tình cảm Lý Giải dành cho mình nhưng Phạm Băng Băng chỉ có thể xem anh là bạn. Có lẽ cũng vì tình cảm dành cho Phạm Băng Băng quá sâu nặng nên ở tuổi 43 Lý Giải vẫn còn độc thân.

Lời hứa 11 năm không thể thực hiện, Angela Baby đánh mất niềm tin nơi fan hâm mộ Mới đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đánh mất hình tượng nghiêm trọng khi bị phát hiện hút thuốc tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguoi-dan-ong-tung-yeu-pham-bang-bang-17-nam-nguyen-ly-hon-vi-nguoi-dep-319184.html