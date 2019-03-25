Hậu ly hôn, Dương Mịch bị chê già nua, để lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, cả hai đã dần lấy lại thăng bằng. Dương Mịch bắt nhịp guồng quay công việc rất nhanh. Dường như người đẹp họ Dương không có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đã qua.

Hình ảnh nhạt nhòa, xuống sắc của Dương Mịch trong một clip quảng cáo mới được đăng tải

Chuyện tình cảm không thuận lợi nhưng sự nghiệp của Dương Mịch phát triển khá tốt. Cô nhận được nhiều dự án phim truyền hình cũng như quay quảng cáo. Hiện nay, Dương Mịch được xem là một trong những diễn viên làm đại diện thương hiệu cho nhiều sản phẩm nhất Trung Quốc.