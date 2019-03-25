Hậu ly hôn, Dương Mịch bị chê già nua, để lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, khi xuất hiện trong một đoạn quảng cáo, Dương Mịch khiến fan hâm mộ bất ngờ với vẻ tiều tụy, xuống sắc của mình.
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Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, cả hai đã dần lấy lại thăng bằng. Dương Mịch bắt nhịp guồng quay công việc rất nhanh. Dường như người đẹp họ Dương không có nhiều thời gian để nghĩ về những chuyện đã qua.
Chuyện tình cảm không thuận lợi nhưng sự nghiệp của Dương Mịch phát triển khá tốt. Cô nhận được nhiều dự án phim truyền hình cũng như quay quảng cáo. Hiện nay, Dương Mịch được xem là một trong những diễn viên làm đại diện thương hiệu cho nhiều sản phẩm nhất Trung Quốc.
Thế nhưng, cho dù khá chú ý chăm chút nhan sắc nhưng Dương Mịch vẫn để lộ dấu hiệu của tuổi tác. Trong một đoạn quảng cáo mới, người đẹp 32 tuổi gây sốc bởi vẻ tiều tụy, xuống sắc của mình.
Dù trước đây chuyện Dương Mịch phẫu thuật thẩm mỹ đã được đồn đại rất nhiều nhưng cô chưa một lần lên tiếng thừa nhận. Cũng trong clip quảng cáo này, nhiều antifan còn “soi” được chiếc mũi cứng bất thường, thiếu tự nhiên của vợ cũ Lưu Khải Uy.
Hình ảnh lần này của Dương Mịch khác hẳn với những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng từ studio của cô. Điều này khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.