Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai?

Ngày 26/3, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng được khai trương tại Bắc Kinh. Mặc dù không quảng bá rộng rãi nhưng sự tham gia của Lý Thần, Trương Quân Ninh, Phạm Thừa Thừa, Mã Tô, Bành Tiểu Nhiễm… nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Bên ngoài thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng tại Bắc Kinh

Nhiều bạn bè trong giới của Phạm Băng Băng tham gia lễ cắt băng khai trương

Lý Thần, Trương Quân Ninh, Phạm Thừa Thừa, Bành Tiểu Nhiễm, Mã Tô... gây chú ý tại sự kiện này

Mặc dù không lộ diện nhưng Phạm Băng Băng là người tự tay chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện này. Có lẽ do scandal trốn thuế nên người đẹp họ Phạm không muốn xuất hiện nơi đông người.