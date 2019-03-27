Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai?

Hình ảnh mới nhất của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai.
- Bị chê bai quá nhiều, đạo diễn ‘Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ không tiếp tục remake ‘Thần Điêu Đại Hiệp’
- Hậu ly hôn, Dương Mịch bị chê già nua, để lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ
Ngày 26/3, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng được khai trương tại Bắc Kinh. Mặc dù không quảng bá rộng rãi nhưng sự tham gia của Lý Thần, Trương Quân Ninh, Phạm Thừa Thừa, Mã Tô, Bành Tiểu Nhiễm… nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.
Mặc dù không lộ diện nhưng Phạm Băng Băng là người tự tay chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện này. Có lẽ do scandal trốn thuế nên người đẹp họ Phạm không muốn xuất hiện nơi đông người.
Nhiều bạn bè của Phạm Băng Băng có mặt tại sự kiện đã vui vẻ chụp chung với “nữ hoàng thị phi”. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong những tấm hình này đó là vòng hai to bất thường của Phạm Băng Băng.
Trước đây, một số người thạo tin cho biết Phạm Băng Băng đang lên kế hoạch mang thai. Sinh con là cách tốt nhất để người đẹp họ Phạm “tẩy trắng” và quay trở lại làng giải trí. Đứng trước tin đồn này, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần đều giữ im lặng.