Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai?

Sao quốc tế 27/03/2019 09:48

Hình ảnh mới nhất của "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai.

Ngày 26/3, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng được khai trương tại Bắc Kinh. Mặc dù không quảng bá rộng rãi nhưng sự tham gia của Lý Thần, Trương Quân Ninh, Phạm Thừa Thừa, Mã Tô, Bành Tiểu Nhiễm… nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông.

Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 1
Bên ngoài thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng tại Bắc Kinh
Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 2
Nhiều bạn bè trong giới của Phạm Băng Băng tham gia lễ cắt băng khai trương 
Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 3
Lý Thần, Trương Quân Ninh, Phạm Thừa Thừa, Bành Tiểu Nhiễm, Mã Tô... gây chú ý tại sự kiện này

Mặc dù không lộ diện nhưng Phạm Băng Băng là người tự tay chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện này. Có lẽ do scandal trốn thuế nên người đẹp họ Phạm không muốn xuất hiện nơi đông người.

Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 4
Phạm Băng Băng không xuất hiện bên ngoài nhưng cô cũng tham gia buổi lễ này
Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 5
Sau thời gian im ắng, Phạm Băng Băng âm thầm mở một thẩm mỹ viện tại Bắc Kinh
Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 6
Phạm Băng Băng chụp hình chung với những người bạn thân

Nhiều bạn bè của Phạm Băng Băng có mặt tại sự kiện đã vui vẻ chụp chung với “nữ hoàng thị phi”. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong những tấm hình này đó là vòng hai to bất thường của Phạm Băng Băng.

Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai? - Ảnh 7
Vòng hai to bất thường khiến nhiều người tin rằng cô đang mang thai

Trước đây, một số người thạo tin cho biết Phạm Băng Băng đang lên kế hoạch mang thai. Sinh con là cách tốt nhất để người đẹp họ Phạm “tẩy trắng” và quay trở lại làng giải trí. Đứng trước tin đồn này, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần đều giữ im lặng.

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