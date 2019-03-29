Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp

Cặp đôi Trương Hàn – Cổ Lực Na Trát lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông khi dính nghi án tái hợp.
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Tháng trước, netizen xứ Trung phát hiện mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát và trợ lý xuất hiện tại tiểu khu của nhà Trương Hàn 2 lần. Cũng từ đây rộ lên tin đồn cặp đôi Trương Hàn – Cổ Lực Na Trát tái hợp sau 2 năm chia tay. Dù sau đó cả hai đều ra sức phủ nhận nhưng nhiều người vẫn hoài nghi.
Mới đây nhất, một đơn vị truyền thông tiết lộ, vừa mới ra khỏi sân bay, Cổ Lực Na Trát đã kéo theo hành lý đến đến thẳng nhà Trương Hàn. Chính vì vậy tin đồn cặp đôi tái hợp lại một lần nữa nóng trên mọi diễn đàn mạng xã hội.
Tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát tỏ ra vô cùng tức giận trước tin đồn thất thiệt này. Cô viết trên trang cá nhân: “Không biết mỗi lần kết thúc công việc về nhà của mình thì có gì đáng chụp? Đừng có dựng chuyện nữa!”.