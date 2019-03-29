Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp

Sao quốc tế 29/03/2019 17:24

Cặp đôi Trương Hàn – Cổ Lực Na Trát lại một lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông khi dính nghi án tái hợp.

Tháng trước, netizen xứ Trung phát hiện mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát và trợ lý xuất hiện tại tiểu khu của nhà Trương Hàn 2 lần. Cũng từ đây rộ lên tin đồn cặp đôi Trương Hàn – Cổ Lực Na Trát tái hợp sau 2 năm chia tay. Dù sau đó cả hai đều ra sức phủ nhận nhưng nhiều người vẫn hoài nghi.

Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh 1
Cổ Lực Na Trát một lần nữa dính tin đồn tái hợp Trương Hàn
Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh 2
Sau khi ra khỏi sân bay, cô đến thẳng nhà Trương Hàn
Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh 3
Tháng trước, mỹ nữ Tân Cương cũng bị phát hiện xuất hiện tại tiểu khu của Trương Hàn

Mới đây nhất, một đơn vị truyền thông tiết lộ, vừa mới ra khỏi sân bay, Cổ Lực Na Trát đã kéo theo hành lý đến đến thẳng nhà Trương Hàn. Chính vì vậy tin đồn cặp đôi tái hợp lại một lần nữa nóng trên mọi diễn đàn mạng xã hội.

Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh 4
Cổ Lực Na Trát từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Trương Hàn
Lần thứ hai bị bắt gặp qua đêm ở nhà Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát vẫn một mực phủ nhận chuyện tái hợp - Ảnh 5
Trương Hàn là một nam diễn viên rất được yêu mến tại Trung Quốc

Tuy nhiên, Cổ Lực Na Trát tỏ ra vô cùng tức giận trước tin đồn thất thiệt này. Cô viết trên trang cá nhân: “Không biết mỗi lần kết thúc công việc về nhà của mình thì có gì đáng chụp? Đừng có dựng chuyện nữa!”. 

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo

Trong một chia sẻ gần đây, Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ từng có ý định tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát - Trương Hàn Trương Hàn Cổ Lực Na Trát tin tuc sao hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo

Huỳnh Hiểu Minh từng có ý định tự tử vì bị chế nhạo

Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo

Mỹ nhân ‘Tình Cờ’ Vương Tâm Lăng mặt méo xệch vì lạm dụng dao kéo

Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai?

Vòng hai to bất thường, Phạm Băng Băng thực sự đang mang thai?

‘Bản sao’ Phạm Băng Băng ủng hộ người phụ nữ 42 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ giống Địch Lệ Nhiệt Ba

‘Bản sao’ Phạm Băng Băng ủng hộ người phụ nữ 42 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Bị chê bai quá nhiều, đạo diễn ‘Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ không tiếp tục remake ‘Thần Điêu Đại Hiệp’

Bị chê bai quá nhiều, đạo diễn ‘Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ không tiếp tục remake ‘Thần Điêu Đại Hiệp’

Hậu ly hôn, Dương Mịch bị chê già nua, để lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu ly hôn, Dương Mịch bị chê già nua, để lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới