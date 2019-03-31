‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’

Thời gian trước đây, hành vi đạo văn của diễn viên Trạch Thiên Lâm bị truyền thông Hoa ngữ phanh phui. Cũng chính vì scandal này, hình tượng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề, sự nghiệp cũng bị “đóng băng” kể từ đó.

Hình tượng của Trạch Thiên Lâm bị ảnh hưởng trầm trọng sau bê bối đạo văn

Sau khi bị lộ chuyện, Trạch Thiên Lâm đã gửi lời xin lỗi đến đông đảo người hâm mộ. Sau đó anh gần như không xuất hiện trong các sự kiện. Về chuyện tình cảm, trước đây Trạch Thiên Lâm và Tân Chỉ Lôi đã từng có tin đồn hẹn hò nhưng chưa có bằng chứng xác thực.