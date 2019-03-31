‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’

Sao quốc tế 31/03/2019 10:53

Sau lùm xùm sao chép luận văn, mới đây truyền thông Hoa ngữ đã có được những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Trạch Thiên Lâm – Tân Chỉ Lôi.

Thời gian trước đây, hành vi đạo văn của diễn viên Trạch Thiên Lâm bị truyền thông Hoa ngữ phanh phui. Cũng chính vì scandal này, hình tượng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nặng nề, sự nghiệp cũng bị “đóng băng” kể từ đó.

‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 1
Hình tượng của Trạch Thiên Lâm bị ảnh hưởng trầm trọng sau bê bối đạo văn

Sau khi bị lộ chuyện, Trạch Thiên Lâm đã gửi lời xin lỗi đến đông đảo người hâm mộ. Sau đó anh gần như không xuất hiện trong các sự kiện. Về chuyện tình cảm, trước đây Trạch Thiên Lâm và Tân Chỉ Lôi đã từng có tin đồn hẹn hò nhưng chưa có bằng chứng xác thực.

‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 2
Trạch Thiên Lâm và Tân Chỉ Lôi từng dính nghi án hẹn hò nhưng chưa có bằng chứng xác thực

Ngày 31/3, trang Sohu của Trung Quốc bất ngờ đăng tải những hình ảnh độc quyền về mối quan hệ của Trạch Thiên Lâm và Tân Chỉ Lôi. Theo đó, truyền thông đã phát hiện hai nhân vật chính cùng đến một tiểu khu. Trạch Thiên Lâm ôm một thùng vật phẩm lớn, còn Tân Chỉ Lôi luôn theo sát phía sau bạn trai.

‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 3‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 4‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 5

‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 6
Hành trình của Trạch Thiên Lâm và Tân Chỉ Lôi được trang Sohu ghi lại
‘Tiến sĩ rởm’ Trạch Thiên Lâm bị tung bằng chứng hẹn hò mỹ nhân ‘Hậu Cung Như Ý Truyện’ - Ảnh 7
Tân Chỉ Lôi từng khá nổi tiếng với vai Kim Ngọc Nghiên trong 'Hậu Cung Như Ý Truyện'

Hành trình của cặp đôi được trang Sohu đánh giá là “vô cùng ngọt ngào”. Hiện nay báo giới đã liên hệ với đại diện của cả hai nhưng họ vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. 

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