Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này

Sao quốc tế 31/03/2019 12:23

Chỉ với một hành động đơn giản, Song Hye Kyo đã khéo léo phủ nhận cô bạn thân là kẻ chen ngang vào hôn nhân của mình.

Thời gian trước đây,rộ tin đồn rằng cặp đôi vàng của xứ sở Kim Chi là Song Hye KyoSong Joong Ki đã đường ai nấy đi vì Song Joong Ki ngoại tình. Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ chen ngang vào cuộc hôn nhân này là một nhà tạo mẫu tóc và cũng chính là bạn thân của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này - Ảnh 1
Hôn nhân của cặp đôi Song - Song dính tin đồn rạn nứt suốt thời gian qua

Đứng trước những tin đồn hôn nhân rạn nứt, phía công ty đại diện của cặp đôi Song – Song đều lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng kể sau thời điểm đó hai vợ chồng chưa một lần xuất hiện cùng nhau để dẹp yên tin đồn. Và người phụ nữ được cho là kẻ thứ ba nhận vô số chỉ trích từ phía fan hâm mộ của cặp đôi.

Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này - Ảnh 2
Song Hye Kyo cập nhật trang cá nhân của mình bằng loạt ảnh ấn tượng
Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này - Ảnh 3
Cô tận hưởng cuộc sống yên bình sau khi có chuyến chụp hình tại đây
Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này - Ảnh 4
Hai người bạn thân của Song Hye Kyo cũng tham gia hành trình này

Tuy nhiên, ngày hôm qua, trên trang cá nhân của mình, Song Hye Kyo bất ngờ khoe loạt ảnh cô và một vài người bạn thân đi biển. Rất nhiều người tò mò không biết hai người bạn thân xuất hiện trong tấm hình của Song Hye Kyo là ai.

Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này - Ảnh 5
Ngay sau đó, nhà tạo mẫu tóc bị cho là 'tiểu tam' cũng đăng tải hình ảnh chuyến đi và gắn tên Song Hye Kyo

Ngay sau đó cô bạn thân bị truyền thông nghi ngờ là kẻ thứ ba cũng đăng hình đi du lịch biển đồng thời gắn tên của Song Hye Kyo và người bạn khác. Những hành động này được xem như một thông điệp ngầm mà Song Hye Kyo muốn gửi đến fan hâm mộ rằng cô bạn thân không phải người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

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