Song Hye Kyo xóa tan tin đồn bạn thân chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc bằng hành động này

Thời gian trước đây,rộ tin đồn rằng cặp đôi vàng của xứ sở Kim Chi là Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã đường ai nấy đi vì Song Joong Ki ngoại tình. Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ chen ngang vào cuộc hôn nhân này là một nhà tạo mẫu tóc và cũng chính là bạn thân của Song Hye Kyo.

Hôn nhân của cặp đôi Song - Song dính tin đồn rạn nứt suốt thời gian qua

Đứng trước những tin đồn hôn nhân rạn nứt, phía công ty đại diện của cặp đôi Song – Song đều lên tiếng phủ nhận. Thế nhưng kể sau thời điểm đó hai vợ chồng chưa một lần xuất hiện cùng nhau để dẹp yên tin đồn. Và người phụ nữ được cho là kẻ thứ ba nhận vô số chỉ trích từ phía fan hâm mộ của cặp đôi.