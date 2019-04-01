Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái?

Mới đây, hình ảnh mẹ của nữ diễn viên Trương Bá Chi chạy xe taxi kiếm sống nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hong Kong.
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Ngày 30/3, một vị khách đến Hong Kong du lịch và đặt taxi. Điều gây chú ý là tài xế chính là mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi. Vị khách này cho biết, mẹ của Trương Bá Chi rất cởi mở. Suốt chặng đường bà luôn mang đến tiếng cười cho hành khách.
Theo tiết lộ, mẹ của Trương Bá Chi đã hành nghề lái xe taxi được 1 năm rưỡi. Tính đến nay bà đã chở hơn 2.000 khách và nhận được đánh giá rất tốt từ khách hàng. Trên thực tế, tháng 8/2018 đã có một số tờ báo đưa tin mẹ của Trương Bá Chi hành nghề lái taxi.
Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều đồn đoán cho rằng vì Trương Bá Chi mới sinh con thứ 3, kinh tế eo hẹp nên mẹ cô phải chạy xe taxi kiếm tiền chu cấp cho con gái. Hơn nữa hiện nay nữ diễn viên cũng đã lớn tuổi, không còn nổi tiếng như xưa nên thu nhập của cô không ổn định. Sau khi công khai sinh con thứ ba, nhiều người cho rằng cuộc sống của Trương Bá Chi đang gặp khó khăn.
Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng mẹ Trương Bá Chi không muốn sống dựa vào con gái nên tự lao động kiếm sống. Không ít người tỏ ra thương cảm vì nghề lái taxi khá vất vả đối với một người phụ nữ đã gần 60 tuổi như bà Trương.