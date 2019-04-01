Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái?

Ngày 30/3, một vị khách đến Hong Kong du lịch và đặt taxi. Điều gây chú ý là tài xế chính là mẹ của nữ diễn viên nổi tiếng Trương Bá Chi. Vị khách này cho biết, mẹ của Trương Bá Chi rất cởi mở. Suốt chặng đường bà luôn mang đến tiếng cười cho hành khách.

Mẹ Trương Bá Chi đã lái taxi được 1 năm rưỡi

Theo tiết lộ, mẹ của Trương Bá Chi đã hành nghề lái xe taxi được 1 năm rưỡi. Tính đến nay bà đã chở hơn 2.000 khách và nhận được đánh giá rất tốt từ khách hàng. Trên thực tế, tháng 8/2018 đã có một số tờ báo đưa tin mẹ của Trương Bá Chi hành nghề lái taxi.