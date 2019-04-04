Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Đạo diễn nổi tiếng Hollywood Simon Kinberg vừa xác nhận, Phạm Băng Băng sẽ tiếp tục tham gia dự án phim mới của ông.

Tưởng rằng sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng sẽ mất đi cơ hội hợp tác với các đạo diễn nước ngoài. Thế nhưng mới đây đạo diễn dự án “355” vẫn khẳng định, Phạm Băng Băng sẽ tham gia bộ phim này.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Phạm Băng Băng sẽ tham gia bộ phim '355' được khởi quay năm 2019

Dự án “355” là một bộ phim lớn về đề tài nữ điệp viên. Theo nội dung phim, 5 nữ điệp viên đến từ 5 quốc gia khác nhau cùng thực hiện nhiệm vụ đầy cam go về chính trị. Họ phải đối đầu với một tổ chức buôn vũ khí xuyên quốc gia có âm mưu phá hoại hòa bình trên toàn thế giới.

Bộ phim nói về nhiệm vụ nguy hiểm của 5 nữ điệp viên khi đối đầu với tổ chức mua bán vũ khí lớn nhất thế giới

Sau khi trải qua scandal trốn thuế năm 2018, có nhiều nguồn tin cho rằng Phạm Băng Băng sẽ mất đi vai diễn này và Chương Tử Di sẽ là người thay thế. Tuy nhiên, đạo diễn Simon Kinberg vừa mới xác nhận, Phạm Băng Băng vẫn sẽ tham gia dự án này. Bộ phim sẽ được khởi quay trong năm nay.

Phạm Băng Băng cùng đạo diễn và các diễn viên khác tham gia LHP Cannes 2018

Phạm Băng Băng đang tích cực học tiếng Anh để hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình

Có lẽ đây là cơ hội hiếm có để Phạm Băng Băng chính thức quay trở lại làng giải trí sau một thời gian vắng bóng. Trang QQ của Trung Quốc đưa tin, người đẹp họ Phạm đang tích cực học tiếng Anh để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

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