Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Đạo diễn nổi tiếng Hollywood Simon Kinberg vừa xác nhận, Phạm Băng Băng sẽ tiếp tục tham gia dự án phim mới của ông.
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Tưởng rằng sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng sẽ mất đi cơ hội hợp tác với các đạo diễn nước ngoài. Thế nhưng mới đây đạo diễn dự án “355” vẫn khẳng định, Phạm Băng Băng sẽ tham gia bộ phim này.
Dự án “355” là một bộ phim lớn về đề tài nữ điệp viên. Theo nội dung phim, 5 nữ điệp viên đến từ 5 quốc gia khác nhau cùng thực hiện nhiệm vụ đầy cam go về chính trị. Họ phải đối đầu với một tổ chức buôn vũ khí xuyên quốc gia có âm mưu phá hoại hòa bình trên toàn thế giới.
Sau khi trải qua scandal trốn thuế năm 2018, có nhiều nguồn tin cho rằng Phạm Băng Băng sẽ mất đi vai diễn này và Chương Tử Di sẽ là người thay thế. Tuy nhiên, đạo diễn Simon Kinberg vừa mới xác nhận, Phạm Băng Băng vẫn sẽ tham gia dự án này. Bộ phim sẽ được khởi quay trong năm nay.
Có lẽ đây là cơ hội hiếm có để Phạm Băng Băng chính thức quay trở lại làng giải trí sau một thời gian vắng bóng. Trang QQ của Trung Quốc đưa tin, người đẹp họ Phạm đang tích cực học tiếng Anh để hoàn thành tốt vai diễn của mình.