Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Hơn 20 năm qua, Tô Hữu Bằng luôn là thần tượng của rất nhiều fan hâm mộ. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa đồng, nam diễn viên luôn được bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ yêu quý.

Trước đây, Tô Hữu Bằng luôn theo đuổi phong cách lịch lãm, đúng với độ tuổi của mình

Vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng bất ngờ thay đổi phong cách, anh để râu, ăn mặc lịch lãm đúng với độ tuổi của mình. Thế nhưng, khi xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “Trại sáng tạo 101”, fan hâm mộ “Ngũ A Ca” lại một lần nữa bị “đốn tim” bởi vẻ ngoài không tuổi của thần tượng.