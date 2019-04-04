Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 04/04/2019 11:18

Với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 45, Tô Hữu Bằng lại một lần nữa ‘đốn tim’ fan hâm mộ.

Hơn 20 năm qua, Tô Hữu Bằng luôn là thần tượng của rất nhiều fan hâm mộ. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa đồng, nam diễn viên luôn được bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ yêu quý.

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Trước đây, Tô Hữu Bằng luôn theo đuổi phong cách lịch lãm, đúng với độ tuổi của mình

Vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng bất ngờ thay đổi phong cách, anh để râu, ăn mặc lịch lãm đúng với độ tuổi của mình. Thế nhưng, khi xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “Trại sáng tạo 101”, fan hâm mộ “Ngũ A Ca” lại một lần nữa bị “đốn tim” bởi vẻ ngoài không tuổi của thần tượng.

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Tô Hữu Bằng xuất hiện trong buổi giới thiệu chương trình 'Trại sáng tạo 101'

Bên cạnh những lời khen dành cho Tô Hữu Bằng, nhiều netizen nhân cơ hội này tung tin đồn chàng “Ngũ A Ca” đã nhờ đến dao kéo để níu giữ tuổi xuân của mình. Đứng trước những tin đồn thất thiệt, Tô Hữu Bằng chia sẻ rằng, để tham gia chương trình truyền hình thực tế này, anh đã dành trọn 3 tháng vừa học vũ đạo, vừa học Rap, nhờ vậy anh đã giảm được 8kg.

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Tô Hữu Bằng vô cùng trẻ trung sau khi cạo râu và thay đổi kiểu tóc
Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Nhiều netizen cho rằng 'Ngũ A Ca' đã nhờ đến sự can thiệp của dao kéo để níu giữ tuổi xuân

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Tô Hữu Bằng chia sẻ, anh dành trọn 3 tháng để học vũ đạo, học Rap và giảm được 8 kg
Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Không ai ngờ được ở tuổi 45, Tô Hữu Bằng vẫn trẻ như lúc đóng 'Hoàn Châu Cách Cách'
Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 9
Hình ảnh mới của Tô Hữu Bằng nhận được vô số lời khen từ fan hâm mộ

Chia sẻ trên của Tô Hữu Bằng đã phần nào dẹp tan nghi vấn nhờ đến dao kéo để níu giữ tuổi xuân.

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