Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Với diện mạo hoàn toàn mới ở tuổi 45, Tô Hữu Bằng lại một lần nữa ‘đốn tim’ fan hâm mộ.
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Hơn 20 năm qua, Tô Hữu Bằng luôn là thần tượng của rất nhiều fan hâm mộ. Với vẻ ngoài điển trai và tính cách hòa đồng, nam diễn viên luôn được bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ yêu quý.
Vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng bất ngờ thay đổi phong cách, anh để râu, ăn mặc lịch lãm đúng với độ tuổi của mình. Thế nhưng, khi xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu chương trình “Trại sáng tạo 101”, fan hâm mộ “Ngũ A Ca” lại một lần nữa bị “đốn tim” bởi vẻ ngoài không tuổi của thần tượng.
Bên cạnh những lời khen dành cho Tô Hữu Bằng, nhiều netizen nhân cơ hội này tung tin đồn chàng “Ngũ A Ca” đã nhờ đến dao kéo để níu giữ tuổi xuân của mình. Đứng trước những tin đồn thất thiệt, Tô Hữu Bằng chia sẻ rằng, để tham gia chương trình truyền hình thực tế này, anh đã dành trọn 3 tháng vừa học vũ đạo, vừa học Rap, nhờ vậy anh đã giảm được 8kg.
Chia sẻ trên của Tô Hữu Bằng đã phần nào dẹp tan nghi vấn nhờ đến dao kéo để níu giữ tuổi xuân.