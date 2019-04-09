Nhân tình của chồng nắm giữ toàn bộ tài sản, dân tình xót thương vợ Trương Đan Phong

Chuyện ngoại tình của Trương Đan Phong với trợ lý Tất Oánh đang đến cao trào. Xét trên mọi phương diện, người đáng thương nhất vẫn là Hồng Hân.

Kết hôn gần 10 năm và có với nhau một đứa con chung, cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa Trương Đan Phong và Hồng Hân luôn giành được sự ngưỡng mộ từ nhiều người. Mặc dù hơn chồng 9 tuổi và có con riêng nhưng trong mắt mọi người, Hồng Hân luôn là người phụ nữ hạnh phúc vì được chồng hết mực chiều chuộng. Bê bối ngoại tình của Trương Đan Phong hiện là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc Khi cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, tháng 7/2018 một tài khoản mạng xã hội vạch trần chuyện Trương Đan Phong và trợ lý Tất Oánh lén lút hẹn hò. Người này còn hé lộ rằng trợ lý của Trương Đan Phong mới là người nắm giữ tài chính chứ không phải vợ anh.

Trước đây, Trương Đan Phong luôn thể hiện mình là một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ Anh luôn dành cử chỉ thân mật cho Hồng Hân ở những nơi đông người Đứng trước tin đồn này, nam diễn viên họ Trương hứng chịu vô số "gạch đá" từ dư luận. Thời điểm đó, Hồng Hân đã đứng lên bảo vệ chồng. Cô nói rằng mình xem Tất Oánh như người trong nhà. Chỉ đến khi Trương Đan Phong đưa ra quyết định sa thải Tất Oánh để chứng minh mình trong sạch thì mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Dù trước đây đã có tin đồn Trương Đan Phong ngoại tình nhưng Hồng Hân vẫn một mực tin tưởng chồng Tuy nhiên, mới đây Trác Vỹ đã đưa ra hàng loạt bằng chứng Trương Đan Phong qua đêm với Tất Oánh tại khách sạn. Trước sự thật rành rành này, Hồng Hân thực sự suy sụp. Trên trang cá nhân, cô thừa nhận mình quá ngu ngốc.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Netizen xứ Trung tiếp tục phát hiện sự thật khủng khiếp hơn khi studio và 2 công ty của Trương Đan Phong đều có liên quan mật thiết với Tất Oánh. "Kẻ thứ ba" chính là người đại diện pháp luật và cũng là người nắm giữ 100% cổ phần. Trợ lý Tất Oánh mới là người nắm giữ toàn bộ tài sản của Trương Đan Phong Dù có nguồn tin cho rằng để Tất Oánh làm đại diện pháp luật là vì muốn công việc của Trương Đan Phong thuận lợi hơn, nhưng trợ lý nắm giữ 100% cổ phần của công ty là điều hết sức phi lý. Đến lúc này, cộng đồng mạng không khỏi xót thương cho Hồng Hân. Mặc dù đã bị sa thải nhưng Tất Oánh vẫn lén lút qua lại với Trương Đan Phong Mặc dù là vợ chính thức và giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Trương Đan Phong nhưng đến cuối cùng, Hồng Hân không có gì trong tay. Chồng phản bội, tài sản công ty đều đứng tên nhân tình. Có lẽ, Hồng Hân sẽ trở thành người phụ nữ đáng thương nhất Cbiz trong năm nay.

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