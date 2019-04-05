Vừa hot trở lại, Trương Gia Nghê đã bị khui chuyện coi thường, đánh đuổi nhân viên

Sao quốc tế 05/04/2019 18:45

Mới đây, nàng phi tần đẹp nhất ‘Diên Hi Công Lược’ bất ngờ bị tố chảnh chọe, đánh đập nhân viên trong quá trình quay phim.

Sau khi nổi tiếng với vai Tử Lăng trong bộ phim “Tân Một Thoáng Mộng Mơ”, sự nghiệp của Trương Gia Nghê chùng xuống. Cô thử nhiều vai diễn khác nhau nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn mà Tử Lăng mang lại.

Vừa hot trở lại, Trương Gia Nghê đã bị khui chuyện coi thường, đánh đuổi nhân viên - Ảnh 1
Trương Gia Nghê nổi tiếng trở lại sau vai diễn Thuận Tần trong phim 'Diên Hi Công Lược'

Đến năm 2018, với thành công của “Diên Hi Công Lược”, vai diễn Thuận Tần – một phi tần đẹp nhất trong dàn hậu cung của Càn Long đã khiến tên tuổi của Trương Gia Nghê vụt sáng trở lại. Gần đây, Trương Gia Nghê cùng chồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Thế nhưng sau khi chương trình này phát sóng, cô nhận vô số "gạch đá" từ dư luận vì thái độ của mình.

Vừa hot trở lại, Trương Gia Nghê đã bị khui chuyện coi thường, đánh đuổi nhân viên - Ảnh 2
Trương Gia Nghê cùng chồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế

Không chỉ vậy, nhiều “phốt” trước đây của nữ diễn viên họ Trương cũng bị phanh phui. Trong mắt nhiều người, Trương Gia Nghê là một diễn viên xinh đẹp, tài năng, hòa đồng. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp đó của cô đã hoàn toàn đổ vỡ.

Vừa hot trở lại, Trương Gia Nghê đã bị khui chuyện coi thường, đánh đuổi nhân viên - Ảnh 3
Trương Gia Nghê bị cộng đồng mạng chỉ trích vì thái độ chảnh chọe

Gần đây, một nhân viên đoàn phim khui lại chuyện 7 năm trước của Trương Gia Nghê. Vào năm 2012, trong khi quay bộ phim “Tinh Trung Nhạc Phi”, Trương Gia Nghê đã mâu thuẫn với một nữ nhân viên trong đoàn phim. Cô đã tấn công và đánh đập người này 3 lần. Mặc dù sai nhưng cô vẫn bắt nhân viên kia xin lỗi. Nếu không, nữ diễn viên họ Trương sẽ không đóng phim. Không chịu nổi, nhân viên kia đã xin rút lui khỏi đoàn phim.

Vừa hot trở lại, Trương Gia Nghê đã bị khui chuyện coi thường, đánh đuổi nhân viên - Ảnh 4
Nhân viên đoàn làm phim 'Tinh Trung Nhạc Phi' tố nữ diễn viên họ Trương đánh cô nhiều lần

Điều này đã khiến Trương Gia Nghê nhận rất nhiều chỉ trích vì thái độ kiêu căng, hống hách của mình. Nhiều diễn viên nổi tiếng cũng đứng ra động viên cô gái từng bị Trương Gia Nghê ăn hiếp. Trước những chỉ trích hướng về mình, mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” vẫn đang giữ im lặng.

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Angela Baby và Văn Vịnh San từng là đôi bạn thân, thế nhưng sự nổi tiếng đã khiến cả hai dần rời xa nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Diên Hi Công Lược Trương Gia Nghê

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Hé lộ mối quan hệ từ ‘hảo tỷ muội’ đến ‘không đội trời chung’ giữa Angela Baby và Văn Vịnh San

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Trẻ trung bất ngờ, Tô Hữu Bằng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Bị ghẻ lạnh tại Trung Quốc, đạo diễn Hollywood vẫn tin tưởng giao vai diễn cho Phạm Băng Băng

Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để vào vai một cô gái Việt Nam

Lâm Tâm Như hạ quyết tâm giảm 5kg để vào vai một cô gái Việt Nam

‘Nhĩ Thái’ Trần Chí Bằng lại trở thành trò cười vì diễn trò lố bịch trên sân khấu

‘Nhĩ Thái’ Trần Chí Bằng lại trở thành trò cười vì diễn trò lố bịch trên sân khấu

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby nổi đóa vì bị vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 57 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới