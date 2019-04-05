Mới đây, nàng phi tần đẹp nhất ‘Diên Hi Công Lược’ bất ngờ bị tố chảnh chọe, đánh đập nhân viên trong quá trình quay phim.

Sau khi nổi tiếng với vai Tử Lăng trong bộ phim “Tân Một Thoáng Mộng Mơ”, sự nghiệp của Trương Gia Nghê chùng xuống. Cô thử nhiều vai diễn khác nhau nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn mà Tử Lăng mang lại. Trương Gia Nghê nổi tiếng trở lại sau vai diễn Thuận Tần trong phim 'Diên Hi Công Lược' Đến năm 2018, với thành công của “Diên Hi Công Lược”, vai diễn Thuận Tần – một phi tần đẹp nhất trong dàn hậu cung của Càn Long đã khiến tên tuổi của Trương Gia Nghê vụt sáng trở lại. Gần đây, Trương Gia Nghê cùng chồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Thế nhưng sau khi chương trình này phát sóng, cô nhận vô số "gạch đá" từ dư luận vì thái độ của mình.

Trương Gia Nghê cùng chồng tham gia một chương trình truyền hình thực tế Không chỉ vậy, nhiều “phốt” trước đây của nữ diễn viên họ Trương cũng bị phanh phui. Trong mắt nhiều người, Trương Gia Nghê là một diễn viên xinh đẹp, tài năng, hòa đồng. Tuy nhiên, những hình ảnh đẹp đó của cô đã hoàn toàn đổ vỡ. Trương Gia Nghê bị cộng đồng mạng chỉ trích vì thái độ chảnh chọe Gần đây, một nhân viên đoàn phim khui lại chuyện 7 năm trước của Trương Gia Nghê. Vào năm 2012, trong khi quay bộ phim “Tinh Trung Nhạc Phi”, Trương Gia Nghê đã mâu thuẫn với một nữ nhân viên trong đoàn phim. Cô đã tấn công và đánh đập người này 3 lần. Mặc dù sai nhưng cô vẫn bắt nhân viên kia xin lỗi. Nếu không, nữ diễn viên họ Trương sẽ không đóng phim. Không chịu nổi, nhân viên kia đã xin rút lui khỏi đoàn phim.

Nhân viên đoàn làm phim 'Tinh Trung Nhạc Phi' tố nữ diễn viên họ Trương đánh cô nhiều lần Điều này đã khiến Trương Gia Nghê nhận rất nhiều chỉ trích vì thái độ kiêu căng, hống hách của mình. Nhiều diễn viên nổi tiếng cũng đứng ra động viên cô gái từng bị Trương Gia Nghê ăn hiếp. Trước những chỉ trích hướng về mình, mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” vẫn đang giữ im lặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-hot-tro-lai-truong-gia-nghe-da-bi-khui-chuyen-coi-thuong-danh-duoi-nhan-vien-320864.html